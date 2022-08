Garena Free Fire Gelar Turnamen FFML Season VI Divisi 1 dan FFIM 2022 Fall

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Garena resmi memulai rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Fall di Indonesia pada 28 Agustus 2022.

Rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Fall, yang terdiri dari Free Fire Master League (FFML) Season VI Divisi 1 dan Free Fire Indonesia Master (FFIM) 2022 Fall ini akan menghadirkan level kompetisi baru.

Dilansir dari keterangan resmi, Senin (29/8/2022), Free Fire Esports 2022 Fall hadir sebagai bentuk komitmen Garena Free Fire untuk menghadirkan kompetisi yang berkelanjutan bagi para pemain profesional dan semi profesional di Indonesia.

Adapun, perubahan utama pada Turnamen Free Fire Esports 2022 Fall ini adalah penambahan jumlah ronde pertandingan dari sebelumnya 6 menjadi 8 ronde (Best of Eight).

Terdapat empat maps yang digunakan, yaitu Bermuda untuk ronde 1 dan 5, Kalahari (ronde 2 dan 6), Purgatory (ronde 3 dan 7), dan Alpine (ronde 4 dan 8).

Selain itu, para pemain di kompetisi FFIM 2022 Fall juga akan mendapatkan penantang baru dari 12 tim dari Free Fire Master League Ladies Series yang baru saja selesai digelar.

Lebih lanjut, Free Fire Master League Season VI Divisi 1, merupakan kompetisi kelas profesional teratas Free Fire di Indonesia.

Kompetisi ini akan dilakukan dengan format liga yang mempertemukan 12 tim teratas FFML Season V Divisi 1, tiga tim teratas FFML Season V Divisi 2, dan tiga tim teratas dari Divisi Qualifier.

Total 18 tim ini dibagi kedalam tiga grup yang terdiri dari enam tim dan berkompetisi sepanjang 4 pekan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sepanjang 2-25 September 2022. Secara total, masing-masing tim akan memainkan 48 pertandingan.

Sementara itu, Free Fire Indonesia Master 2022 Fall akan menjadi kompetisi yang inklusif. FFIM 2022 Fall diawali dengan tahapan Online Qualifier yang bisa diikuti oleh seluruh pemain Free Fire di Indonesia.

Sebanyak 93 tim teratas kemudian akan bertarung kembali dalam babak Quarter Finals bersama dengan 6 tim terbawah dari FFML Season VI Divisi 2 dan sembilan tim dari FFML Ladies Series.

Pada tahap ini seluruh tim terbagi ke dalam sembilan grup yang terdiri masing-masing dari 12 tim dalam format liga.

Sebanyak 18 tim teratas dari tahap Quarter Finals kemudian akan memasuki babak Group Finals yang akan digelar pada 30 September-2 Oktober 2022.

Lalu, empat tim teratas dari tahapan ini akan melenggang ke babak Play-ins pada 15 Oktober 2022 dan bertemu dengan delapan tim lain dari peringkat 7-12 FFML Season VI Divisi 1, dan peringkat 1-3 FFML Season VI Divisi 2.

Sebanyak tujuh tim teratas kemudian akan melaju ke babak Grand Finals pada 23 Oktober 2022 dan melawan 5 tim dari peringkat 2 hingga peringkat 6 FFML Season VI Divisi 1.

