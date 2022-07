DInobatkan Jadi The Best Company to Work 2022, Bukalapak Komitmen Prioritaskan Karyawan

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Bukalapak terus berkomitmen dalam memprioritaskan kebutuhan karyawan baik dalam segi kesehatan, kesejahteraan, maupun pengembangan meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Atas komitmen tersebut, perusahaan akhirnya kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For 2022 dari HR Awards selama empat tahun berturut-turut. Di tahun ini, Bukalapak juga menerima WeCare Awards dari Komite HR Asia Awards sebagai The Most Caring Company.

"Sepanjang pandemi, Bukalapak terus meningkatkan fasilitas dan fokus pada kesejahteraan karyawan," kata SVP of Talent Bukalapak Suryo Sasono, Jumat (22/7/2022).

Dia menuturkan, salah satu bentuk komitmen perusahaan adalah memberikan pencegahan dan perawatan Covid-19 lengkap bagi karyawan dan keluarga karyawan, dukungan akses isolasi mandiri, dan memperluas manfaat medis untuk mencakup semua penyakit terkait Covid-19.

Bukan itu saja, sambung dia, Bukalapak juga baru saja memperluas cakupan asuransi kesehatan karyawan untuk menanggung penyakit kritis seperti HIV dan pengobatan Kanker.

"Tidak hanya itu, Bukalapak juga meningkatkan tunjangan kesehatan bagi karyawan wanita untuk juga mencakup suami dan anak," sebutnya.

Lebih lanjut Suryo menambahkan, Bukalapak juga meluncurkan Program Kepemilikan Perumahan yang bermitra dengan Bank Syariah Indonesia guna mendukung kebutuhan dasar karyawan.

Menurut dia, dalam masa krisis, sangat penting untuk memastikan kelengkapan dari kesejahteraan karyawan, baik secara fisik maupun mental. Dengan memerhatikan kesejahteraan karyawan, dia percaya pada gilirannya karyawan akan turut termotivasi untuk membantu keberlangsungan perusahaan.

