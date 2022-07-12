10 Kode Redeem PUBG Mobile 12 Juli 2022, Dapat Ribuan Silver Fragment

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.
Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.
Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.
Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.
Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.
Kode redeem PUBG Mobile 12 Juli 2022:
IG85 XCR2 ZSAU
XUHZ 9MO7 2CRY
CHIP QMBM 3I5Y
SGZ4 8QXY T5CJ
HQNQ A54H AUE2
HFSK FGM4 9A8H
DKTP AUT7 ZZ0R
BMRJ JM94 CNBL
86NY 1PWA 1PSX
RLNB WUGA LXVU
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