BREAKING NEWS
Pekan Paling Brutal di Pasar Kripto: Three Arrows Bangkrut, Bitcoin & Ethereum Ambruk Awal Juli, Wall Street Hijau setelah Semester I Terburuk S&P 500 sejak 1970 Aksi Jual Masih Ramai, Wall Street Melemah di Awal Perdagangan IHSG Ditutup Jeblok ke Level 6.700-an, Imbas Inflasi Tinggi? IHSG Anjlok 1,7 Persen Tinggalkan 6.800, Saham GOTO, BMRI, ASII Merah Momen Prabowo Beri Hormat Jokowi di Bandara Abu Dhabi Momen Prabowo Beri Hormat Jokowi di Bandara Abu Dhabi Mengintip Mobil Antipeluru Tunggangan Presiden Jokowi di Rusia Mengintip Mobil Antipeluru Tunggangan Presiden Jokowi di Rusia
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
TEKNOLOGI
  1. Home
  2. Teknologi
  3. Gaming

Kode Redeem PUBG Mobile 2 Juli 2022 Spesial Akhir Pekan

Berikut kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Sabtu (2/7/2022) yang disiapkan khusus untuk para pemain agar mendapat bonus menarik.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 02 Juli 2022  |  09:59 WIB
PUBG Mobile
PUBG Mobile

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

Baca Juga : Kode Redeem ML 2 Juli 2022 Spesial Akhir Pekan, Free Skin Epic!

Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Baca Juga : Kode Redeem FF 2 Juli 2022 Spesial Weekend, Bonus Triple Captain

Kode redeem PUBG Mobile 2 Juli 2022:

IT0C-4GFS-0T9E
7DM1-GEQJ-EH68
8KHB-H1XQ-WG4I
5K16-R0Y2-8C66
8T4M-GN9M-A66H
Y2JR-2YZP-W1GP
9WQ9-FKVF-O609
SXVS-GB74-XYXD
L5NJ-RYZY-GH97
51XT-XVGM-AN18

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
Konten Premium Masuk / Daftar
Orang-orang mengambil foto di luar stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI Jakarta saat peresmiandi Jakarta, Minggu, (24/3/2019). Bloomberg - Rony Zakaria

MRT Jakarta, Gaya Baru Kota Megapolitan, dan...
Marina Budiman (tengah) sebagai komisaris utama PT DCI Indonesia Tbk. merupakan perempuan terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2022./annual report DCII

Sosok Marina Budiman, Perempuan Paling Berdaya...
Menteri Dalam Negeri periode 2014-2019 Tjahjo Kumolo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Tjahjo Kumolo, dari Ketua RT hingga Tangan Kanan...
Lihat lainnya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Berikan reaksi Anda!

suka
Suka
0%
Terhibur
Terhibur
0%
bangga
Bangga
0%
terinspirasi
Terinspirasi
0%
tidak suka
Tidak Suka
0%
sedih
Sedih
0%

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Berita Lainnya  

Terpopuler

Banner E-paper
To top