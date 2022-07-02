Kode Redeem PUBG Mobile 2 Juli 2022 Spesial Akhir Pekan

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.
Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.
Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.
Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.
Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.
Kode redeem PUBG Mobile 2 Juli 2022:
IT0C-4GFS-0T9E
7DM1-GEQJ-EH68
8KHB-H1XQ-WG4I
5K16-R0Y2-8C66
8T4M-GN9M-A66H
Y2JR-2YZP-W1GP
9WQ9-FKVF-O609
SXVS-GB74-XYXD
L5NJ-RYZY-GH97
51XT-XVGM-AN18
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