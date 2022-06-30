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10 Kode Redeem PUBG Mobile 30 Juni 2022, Berlimpah UC!

Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Kamis (30/6/2022) yang masih bisa diklaim.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 30 Juni 2022  |  13:30 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

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Kode redeem PUBG Mobile 30 Juni 2022:

082F-EME9-UMNH
HR59-DLZH-HFKG
CI72-WLPB-WUCU
VMLH-EOFA-EEBP
7BIJ-WN3L-97T0
76H7-Q826-96CR
FL0P-6OLJ-6I72
CW6A-1XH0-JNA3
ZC39-RNCZ-66XK
J4SE-2IBF-DNBE

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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