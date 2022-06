Debut Apple Paylater, dan Sederet Fitur Anyar iOS 16

Bisnis.com, JAKARTA – Apple Inc. meluncurkan serangkaian fitur dan layanan perangkat lunak baru di ajang Wordwide Developer Conference (WWDC) 2022. Raksasa teknologi asal Cupertino, California ini mengenalkan teknologi layar kunci iPhone yang diperbarui, fitur multitasking iPad, dan layanan paylater.

Mengutip Bloomberg, Selasa (7/6/2022), menurut persentasi Chief Executive Officer Apple Inc. Tim Cook pada Senin, WWDC yang digelar selama seminggu, menampilkan fitur utama untuk pengembang Apple, yang sekarang berjumlah 34 juta pengembang.

Peningkatan perangkat lunak dimaksudkan untuk menjaga pelanggan tetap setia dan mendorong mereka menggunakan lebih banyak produk Apple. Ini menjadi strategi utama dari perusahaan teknologi paling berharga di dunia itu.

Perangkat lunak iPhone terbaru Apple, iOS 16, akan menyertakan layar kunci baru, memungkinkan pengguna mempersonalisasi elemen seperti foto dan font yang digunakan.

Wakil Presiden Senior Craig Federighi menyatakan layar kunci juga mendapatkan widget, perangkat lunak yang menampilkan informasi sederhana seperti cuaca, untuk pertama kalinya. Adapun fitur yang disebut aktivitas langsung akan memudahkan pengguna melacak rencana dan acara, seperti permainan NBA atau perjalanan Uber.

Presentasi sekitar dua jam itu dikemas dengan fitur-fitur baru, meskipun ada beberapa kejutan bagi investor..

Dengan saham Apple turun 18 persen sepanjang tahun ini, dan kekhawatiran yang meningkat bahwa ekonomi menuju resesi, raksasa elektronik ini berada di bawah tekanan tambahan untuk menghasilkan kejutan untuk perangkat lunak yang akan berjalan pada jajaran gadget baru.

Apple menggunakan konferensi tahunan dalam upaya membedakan perseroan dari para pesaing seperti Samsung Electronics Co., Google milik Alphabet Inc. dan Amazon.com Inc.

Perangkat lunak iPhone terbaru menambahkan fitur untuk menyaring konten, memungkinkan pengguna memprioritaskan pesan dan email, tergantung pada apakah pengguna Iphone sedang mengemudi, di tempat kerja atau di rumah.

Layar kunci juga akan menampilkan gaya yang berbeda tergantung pada waktunya. Secara keseluruhan, iOS mendapatkan beberapa fitur yang sangat dinanti penggemarnya, seperti perpustakaan foto cloud bersama untuk keluarga dan kemampuan untuk membatalkan pengiriman atau mengedit iMessages.

Banyak penawaran yang diumumkan untuk iOS 16 diperluas ke Mac dan iPad. Apple juga mengumumkan perubahan pada aplikasi Mail-nya, memperkenalkan pencarian yang ditingkatkan dan kemampuan untuk menjadwalkan pengiriman pesan.

Tak ketinggalan, Apple juga memberi bocoran apa yang disebutnya masa depan tanpa kata sandi, menunjukkan fitur Kunci Sandi yang menggunakan kriptografi ketimbang kode berbasis teks.

Apple Watch dan Paylater

Aplikasi Maps, Home, dan Health Apple juga mendapatkan peningkatan. Apple Maps, misalnya, akan memungkinkan pengguna menambahkan sebanyak 15 pemberhentian saat merencanakan rute. Aplikasi Home akan bekerja lebih baik dengan umpan kamera dan mendukung Matter, protokol lintas platform untuk perangkat rumah pintar yang juga telah dianut oleh Amazon dan Google.

Aplikasi Kesehatan dan Kebugaran di iPhone sekarang dapat melacak kebugaran dan pengobatan tanpa memerlukan Apple Watch. Apple juga mempratinjau sistem operasi jam tangan pintar terbaru, watchOS 9, menambahkan perangkat lunak pelacakan kebugaran yang diperbarui, tampilan jam baru, dan aplikasi kalender yang didesain ulang. Apple Watch mendapatkan notifikasi yang tidak terlalu mencolok yang tidak lagi mengambil alih seluruh layar.

Adapun yang paling dinanti, Apple akhirnya memperkenalkan fitur "beli sekarang, bayar nanti" yang sudah lama dikembangkan, yang membagi biaya pembelian Apple Pay menjadi empat pembayaran dalam enam minggu. Fitur, yang disebut Apple Pay Later, tidak termasuk bunga atau biaya.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa layanan itu akan datang, bagian dari ekspansi ke dunia keuangan yang juga mencakup membawa lebih banyak infrastruktur in-house.

