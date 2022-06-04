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6 Kode Redeem PUBG Mobile 4 Juni 2022, Berhadiah 2000 Silver Fragments

Masih bisa ditukarkan, berikut kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Sabtu (4/6/2022).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 04 Juni 2022  |  10:03 WIB
Kode redeem terbaru PUBG Mobile hari ini
Kode redeem terbaru PUBG Mobile hari ini

Bisnis.com, SOLO - Ada cara untuk mendapatkan item-item pendukung gim PUBG Mobile secara gratis, yakni dengan menukarkan kode redeem yang telah disediakan.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik Klik tombol Redeem.

Kode redeem PUBG Mobile 4 Juni 2022:

BPHEZDZV9G
BMTBZBZ4ET
MONSTERDETECTED
GODZILLAVSKONG
EBGURMTDOKS
DKJU10GTDSM

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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