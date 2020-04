5 Terpopuler Teknologi, SpaceX Larang Stafnya Gunakan Aplikasi Zoom dan Xiaomi Luncurkan Tiga varian Produk Baru

Perusahaan manufaktur kedirgantaraan SpaceX milik Elon Musk telah melarang stafnya untuk menggunakan aplikasi Zoom terkait masalah keamanan data.

Dilansir dari Business Insider, Jumat (3/4) perusahaan juga dilaporkan telah menonaktifkan semua akses perusahaan ke layanan konferensi video serupa lainnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Apple mengumumkan akan tetap menutup seluruh toko ecerannya di Amerika Serikat di tengah pandemi penyakit virus corona (Covid-19).

Pada Kamis (2/4/2020), raksasa teknologi asal AS tersebut memberi tahu seluruh karyawan bahwa toko-toko eceran di AS akan tetap ditutup dan prosedur kerja dari rumah (work from home) akan tetap berlaku hingga awal Mei 2020 karena pandemi Covid-19.

Baca berita lengkapnya di sini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan konsultasi publik terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Jasa Telekomunikasi.

Seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat (3/4/2020), Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tersebut disusun dalam rangka memberikan insentif kebijakan bidang penyelenggaraan telekomunikasi terkait dengan peningkatan kemudahan berusaha “ease of doing business” dan efisiensi industri.

Baca berita lengkapnya di sini.

Karakter Jota yang terinspirasi dari aktor laga Joe Taslim sekarang resmi menjadi salah satu karakter terpopuler di gim Free Fire dengan jumlah penggunaan karakter tertinggi bukan hanya di Indonesia namun juga secara Global.

Jota adalah karakter in-game pertama yang berasal dari Indonesia di gim Free Fire. Free Fire merupakan gim bergenre battle royal yang dikembangkan oleh Garena.

Baca berita lengkapnya di sini.

Perusahaan teknologi, Xiaomi meluncurkan tiga produk terbaru yang melengkapi seri terlaris Redmi 8 yang diklaim akan menjawab kebutuhan pengguna di Indonesia.

Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Tse mengungkapkan bahwa ketiga produk tersebut, ialah Mi TV 4 dengan dua ukuran layar, Mi Air Purifier 2H, dan smartphone Redmi 8A Pro.

Baca berita lengkapnya di sini.