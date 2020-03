Nokia Bakal Luncurkan Ponsel 5G pada 19 Maret

Bisnis.com, BANDUNG – Nokia, produsen perangkat telekomunikasi dunia, akan merilis gawai yang telah mendukung 5G pada 19 Maret 2020 mendatang di London, Inggris.

Dilansir dari Pocket Lint, Nokia yang juga mitra dalam film James Bond No Time To Die, mengungkapkan bahwa salah satu adegan di film James Bond nanti akan memperlihatkan salah seorang agen yaitu, agen Nomi memanfaatkan berbagai kemampuan yang terdapat di Nokia. Salah satunya adalah 5G.

Baca juga: Nokia Phones Luncurkan Campaign Terbaru No Time To Die