Indosat (ISAT) Andalkan AI dan Cloud Pacu Segmen B2B di Tengah Efisiensi

Pernita Hestin Untari
 Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:52 WIB
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah memaparkan mengenai AI Day for Mining, Rabu (23/4/2025)/Bisnis.com - Lukman
Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) terus memperkuat layanan business-to-business (B2B) melalui beragam solusi berbasis teknologi canggih seperti kecerdasan artifisial (AI), cloud computing, dan keamanan siber

Langkah ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital pelanggan korporasi di Indonesia.

Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah mengatakan perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan bisnis lewat akses ke beragam teknologi.

“Indosat Ooredoo Hutchison berkomitmen untuk memberdayakan bisnis melalui akses ke teknologi kecerdasan artifisial (AI), cloud, dan keamanan untuk mendukung transformasi digital pelanggan melalui berbagai solusi,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (14/8/2025).

Buldansyah menjelaskan, solusi yang ditawarkan mencakup layanan data center dan cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, solusi backup dan disaster recovery, serta infrastruktur data center bersertifikasi global.

Indosat Business juga menyediakan layanan cloud yang komprehensif, solusi keamanan siber terintegrasi untuk melindungi aset digital, data, dan pengguna perusahaan dari ancaman siber. 

Selain itu, tersedia mobile solutions untuk mendukung komunikasi korporasi dan meningkatkan produktivitas, serta digital analytics dan solusi big data untuk mengoptimalkan pemasaran dan pengelolaan identitas pelanggan.

Perusahaan juga menghadirkan digital applications guna mendukung bisnis dan loyalitas pelanggan, seperti aplikasi SaaS, WhatsApp Business API, dan chatbot AI.

Layanan fixed services disiapkan untuk menyediakan konektivitas internet dan komunikasi suara berperforma tinggi. 

Buldansyah menuturkan, kinerja segmen B2B menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, terlihat dari kenaikan segmen Multimedia, Data Communication, and Internet (MIDI) sebesar 23,4% secara tahunan (year-on-year/YoY) sepanjang 2024.

Ke depan, lanjutnya, perusahaan akan terus berinovasi secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Dengan fokus pada implementasi teknologi canggih seperti AI dan cloud guna menghadirkan solusi relevan sesuai kebutuhan pelanggan,” pungkasnya.

Editor : Leo Dwi Jatmiko
