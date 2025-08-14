Bisnis Indonesia Premium
Indosat Lindungi Pelanggan Muda Tri dari Spam, Dorong Fitur Berbiaya Rp50.000

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:36 WIB
Tampilan muka Digital Hub Indosat di aplikasi myIM3 dan Bima+/Indosat
Tampilan muka Digital Hub Indosat di aplikasi myIM3 dan Bima+/Indosat
Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mendorong solusi Anti-Spam plus bagi pelanggan Tri yang membeli paket dengan harga berkisar Rp30.000 hingga di atas Rp50.000.  

Fitur Tri AI Anti-Spam tersedia dalam 2 paket yaitu, fitur basic yang menawarkan pelindungan berupa peringatan ketika pengguna mendapatkan panggilan telpon. Paket ini dibanderol dengan harga Rp30.000.

Berikutnya, fitur Anti-Scam Plus dengan notifikasi yang lebih jelas dan warna berbeda untuk setiap ancaman yang diterima. Pelanggan dapat memperoleh layanan ini jika berlangganan paket mulai dengan harga mulai dari Rp50.000.

Baca Juga Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

VP Head of Product & Pricing Strategy Nicholas Yulius menjelaskan secara sistem backend, fitur basic dan plus tidak ada perbedaan. Pembedanya hanya tampilan yang diterima pelanggan. Dengan produk plus, pelanggan dapat memperoleh notifikasi yang lebih berwarna sebagai nilai tambah.

Ongkos lebih mahal untuk menggunakan layanan anti-scam ini, lanjutnya, karena perusahaan juga mengeluarkan biaya untuk membangun produk tersebut.

“Kami di Indosat sendiri memiliki ongkos yang tidak murah untuk AI dan ingin melindungi pelanggan kami, makanya kami secara diversity yaitu basic dan plus,” kata Nicholas, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga Indosat (ISAT) Harap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Bisa Transparan

Merujuk laporan Info Memo, rerata pendapatan per pelanggan (ARPU) yang dibukukan Indosat untuk belanja layanan perusahaan (ARPU) berkisar Rp38.900 pada semester I/2025 atau naik 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika seluruh pengguna Indosat berlangganan paket Rp50.000, maka ARPU yagn dibukukan perusahaan berpotensi naik.    

Adapun pelanggan pada periode tersebut mencapai 95,4 juta. Laporan info memo Indosat tidak membedah jumlah pelanggan dan ARPU IM3 - Tri secara spesifik.

Baca Juga Indosat Beri Bantuan Masker untuk Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Sementara itu, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Indonesia menjadi negara dengan penerima panggilan spam terbanyak di Asia Pasifik. Sebanyak 65% masyarakat Indonesia mengalami upaya scam setiap minggunya, dan 39% anak muda pernah menjadi korban penipuan daring.

Tri, lanjutnya, selalu memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengalaman digital pelanggan. Sebagai brand yang adaptif dan dekat dengan dunia anak muda, Tri menghadirkan Tri AI Anti Spam/Scam berbasis teknologi AIvolusi 5G untuk memberdayakan generasi muda Indonesia.

“Teknologi ini memberikan jaringan yang aman, sehingga anak muda bebas bereksplorasi, berkarya, dan menjelajah dunia online dengan percaya diri. Dengan produk hemat, jaringan cepat, dan komitmen menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, Tri terus berdiri di garda depan,” kata Bilal

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
