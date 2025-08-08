Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Chat GPT 5 Makin Pintar, Setara Lulusan S3 atau PhD

Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
 Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:44 WIB
Chat GPT 5 yang semakin canggih/OpenAI
Chat GPT 5 yang semakin canggih/OpenAI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - OpenAI baru saja mengumumkan peluncuran generasi terbaru Chat GPT 5, yang diklaim memiliki kemampuan luar biasa dan mampu memberikan jawaban. Chatgpt 5 diklaim bisa memiliki kemampuan setara mahasiswa S3 atau doctor atau PhD.

ChatGpt 5 dirilis sebagai AI yang lebih pintar, lebih cepat, dan lebih berguna. Chat GPT 5 diharapkan menjadi tonggak baru dalam dunia kecerdasan buatan.

CEO dan salah satu pendiri OpenAI, Sam Altman mengatakan bahwa kehadiran Chat GPT 5 menjadi tanda munculnya era baru dalam teknologi AI yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Chat GPT 5 ini menawarkan logika, solusi yang seperti dipikirkan manusia lulusan PhD, dan merespon dengan cepat.

Model Chat GPT 5 ini dirancang untuk menangani pekerjaan kompleks seperti coding dan penulisan dengan lebih sedikit petunjuk, sekaligus memberikan penjelasan yang lebih jelas dan alami bagi pengguna. Altman bahkan menyebut GPT-5 sebagai AI yang benar-benar terasa seperti berbicara dengan pakar dalam berbagai bidang.

Dia juga menyebutkan bahwa GPT-5 akan lebih jujur dan tidak menipu, sehingga pengguna bisa lebih percaya terhadap jawaban yang diberikan. Ini sekaligus menandai langkah besar dalam mengatasi kekhawatiran terkait keakuratan data yang sering menjadi masalah di AI sebelumnya.

"Chat gpt 5 akan lebih pintar, cepat, dan lebih berguna. Khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan coding," ungkapnya seperti dikutip dari BBC, Jumat (8/8/2025).

Beberapa minggu lalu, Elon Musk juga mempromosikan AI buatannya, Grok, yang disebutnya lebih cerdas dari level PhD dan disebut sebagai AI terpintar di dunia saat ini. Meski begitu, GPT-5 diprediksi akan punya peran penting, terutama untuk para pengembang dan profesional di bidang coding maupun riset, karena kemampuannya menciptakan software secara otomatis dan melakukan reasoning secara mendalam.

Selain soal kemampuan dan kecepatan, GPT-5 juga dirancang agar lebih human-like dalam memberi jawaban.

Altman pun membandingkan bahwa Chat GPT-3 seperti berbicara dengan pelajar SMA, GPT-4 seperti berbicara dengan mahasiswa, dan GPT-5 ini sudah seperti berbicara dengan pakar PhD.

"Meski begitu, beberapa pakar etik memperingatkan bahwa kemampuan AI ini masih sebatas menirukan manusia, bukan benar-benar mengganti manusia dalam hal pemikiran dan akal.

Sebagai contoh, Prof. Carissa Véliz dari Institute for Ethics in AI, mengungkapkan bahwa meskipun GPT-5 tampil impresif, teknologi ini masih belum mampu menghasilkan keuntungan besar dan lebih banyak soal peniruan daripada inovasi asli. Ia juga menambah bahwa ancaman terbesar bukan hanya soal kemampuan teknis AI, tapi soal bagaimana kita mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi ini secara aman dan bertanggung jawab.

OpenAI berencana merilis Chat GPT-5 secara penuh kepada semua pengguna mulai hari Kamis. Banyak pihak menantikan, apakah model ini benar-benar sebagus yang diklaim, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia kerja, kreativitas, serta etika AI di masa depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)
Premium

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost
Premium

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

OpenAI Rilis GPT-5, Skor Halusinasi Lebih Rendah dari GPT-4
Sains & Teknologi

OpenAI Rilis GPT-5, Skor Halusinasi Lebih Rendah dari GPT-4

4 jam yang lalu
Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI
Tokoh Bisnis

Dari Jensen Huang hingga Sam Altman, Ini Deretan Miliarder Terkaya yang Raup Cuan dari AI

1 hari yang lalu
Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit
Sains & Teknologi

Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Sistem Arsip Pengadilan AS Dibanjiri Serangan, Data Sensitif Diretas
Sains & Teknologi

Sistem Arsip Pengadilan AS Dibanjiri Serangan, Data Sensitif Diretas

3 jam yang lalu
Fosil Monster Laut Berusia 183 Juta Tahun Ditemukan di Jerman
Sains & Teknologi

Fosil Monster Laut Berusia 183 Juta Tahun Ditemukan di Jerman

3 jam yang lalu
Mayoritas Pemimpin IT Indonesia Berencana Tambah Investasi untuk Hadapi Era AI
Sains & Teknologi

Mayoritas Pemimpin IT Indonesia Berencana Tambah Investasi untuk Hadapi Era AI

3 jam yang lalu
OpenAI Rilis GPT-5, Skor Halusinasi Lebih Rendah dari GPT-4
Sains & Teknologi

OpenAI Rilis GPT-5, Skor Halusinasi Lebih Rendah dari GPT-4

4 jam yang lalu
Chat GPT 5 Makin Pintar, Setara Lulusan S3 atau PhD
Sains & Teknologi

Chat GPT 5 Makin Pintar, Setara Lulusan S3 atau PhD

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkomsel dan ITB Hadirkan AI Innovation Hub di KSTI Indonesia 2025

2

Mayoritas Pemimpin IT Indonesia Berencana Tambah Investasi untuk Hadapi Era AI

3

Sistem Arsip Pengadilan AS Dibanjiri Serangan, Data Sensitif Diretas

4

Chat GPT 5 Makin Pintar, Setara Lulusan S3 atau PhD

5

Daftar 40 Pekerjaan yang Siap Diganti AI, Ada Punyamu?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+
Bisnis Indonesia E-paper