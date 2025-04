Samsung Rilis The Premiere 5, Proyektor Laser 4K dengan Fitur Sentuh Interaktif

Bisnis.com, JAKARTA — Samsung Electronics, produsen teknologi asal Korea Selatan, meluncurkan proyektor terbarunya, The Premiere 5. Proyektor laser ultra-short-throw 4K ini sebelumnya diperkenalkan di CES 2025 di Las Vegas, Amerika Serikat, dan kini telah tersedia.

Salah satu fitur unggulan The Premiere 5 adalah kemampuan interaksi sentuhnya yang unik, yang menawarkan kegunaan beragam di berbagai skenario, termasuk bisnis, pendidikan, dan hiburan rumah.

Samsung membanderol Premiere 5 (2025) dengan harga sekitar US$1.383 atau Rp23,32 juta (kurs: Rp16.865).

Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Tampilan Visual di Samsung Electronics Heon Lee mengatakan Premiere 5 adalah produk yang berpusat pada gaya hidup yang dirancang untuk memungkinkan pengalaman imersif kapan saja, di mana saja, melampaui konten.

“Dengan fitur interaksi sentuhnya, dia akan menetapkan standar baru untuk pengalaman layar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hiburan rumah,” kata Lee dikutip, Senin (28/4/2025).

Proyektor The Premiere 5 versi terbaru dari Samsung ini dilengkapi dengan sistem proyeksi gambar triple-laser ultra-short-throw dengan resolusi 4K.

Proyektor ini mampu menampilkan gambar hingga 100 inci (diagonal) dari jarak hanya 43 cm. Selain itu, berkat desainnya yang unik, proyektor ini dapat memproyeksikan gambar pada permukaan datar apa pun, termasuk lantai, layar, meja, atau dinding.

Dilansir dari Sammobile, Senin (28/4/2025) The Premiere 5 dilengkapi dengan kamera inframerah dan modul laser inframerah untuk melacak tangan dan jari pengguna.

Pengguna dapat menyentuh permukaan tempat proyektor memproyeksikan gambar, dan sistem akan merespons seolah-olah menggunakan layar sentuh. Pengguna dapat mengklik objek atau menggunakan gerakan pinch-to-zoom untuk memperbesar atau memperkecil gambar atau halaman web.

Baca Juga Asuransi Samsung Tugu Catat Laba Rp37,8 Miliar pada 2024

Proyektor ini dapat secara otomatis mengenali lingkungannya dan menyesuaikan kecerahan, warna, dan kontras yang sesuai untuk menawarkan kualitas gambar optimal tanpa mengharuskan pengguna untuk mengubah terlalu banyak pengaturan.

The Premiere 5 menjalankan Tizen OS 9.0 dengan antarmuka One UI, memberikan akses ke semua aplikasi streaming musik dan video populer. Pengguna juga dapat mengontrol perangkat rumah pintar di rumah mereka menggunakan aplikasi SmartThings di The Premiere 5.