Update Daftar Harga iPhone  11, 12, 13, 14, 15, dan 16 di RI setelah Kebijakan Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update harga iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 setelah kebijakan tarif Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, Donald Trump telah menetapkan tarif sebesar 32% untuk Indonesia.

Para analis menyebut bahkan kebijakan ini akan cukup memengaruhi berbagai industri.

Dilansir dari reuters, kenaikan itu dapat menaikkan harga bagi pembeli AS untuk segala hal mulai dari ganja hingga sepatu lari hingga iPhone Apple.

iPhone kelas atas bisa berharga hampir US$2.300 atau Rp37,4 juta jika Apple membebankan biaya tersebut kepada konsumen, berdasarkan proyeksi dari Rosenblatt Securities.

Namun, berapa harga iPhone di Indonesia saat ini?

Dilansir dari iBox, untuk saat ini, harga iPhone di pasar Indonesia masih sama seperti sebelumnya alias belum ada perubahan.

Berikut Daftar Harga iPhone April 2025, Lengkap iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 setelah kebijakan Trump:

iPhone 16E

iPhone 16e 128 GB Rp 12.499.000

iPhone 16e 256GB Rp 14.999.000

iPhone 16e 512GB Rp 18.999.000

iPhone 16 128 GB Rp 14.999.000

iPhone 16 Series

iPhone 16 256 GB Rp 17.499.000

iPhone 16 512 GB Rp 21.999.000

iPhone 16 Plus 128 GB Rp 16.999.000

iPhone 16 Plus 256 GB Rp 19.499.000

iPhone 16 Plus 512 GB Rp 23.999.000

iPhone 16 Pro 128 GB Rp 18.499.000

iPhone 16 Pro 256 GB Rp 21.499.000

iPhone 16 Pro 512 GB Rp 25.999.000

iPhone 16 Pro 1 TB Rp 30.499.000

iPhone 16 Pro Max 256 GB Rp 22.499.000

iPhone 16 Pro Max 512 GB Rp 27.999.000

iPhone 16 Pro Max 1 TB Rp 32.999.000

