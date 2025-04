Lagi Viral di Medsos! Begini Cara Ubah Foto ke Ghibli

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara ubah foto ke Ghibli seperti yang sedang trend dan viral di media sosial belakangan ini.

Jika Anda telah menelusuri media sosial akhir-akhir ini, tidak mungkin Anda melewatkan tren terbaru yakni potret bergaya Ghibli.

Sesuai namanya, tren ini mengubah foto biasa menjadi ala-ala Ghibli dan aesthetic dan menarik.

Pada intinya, potret Ghibli adalah tentang menangkap tampilan dan nuansa khas gaya animasi ikonik Studio Ghibli.

Bagi mereka yang mungkin belum mengenalnya, Studio Ghibli adalah studio animasi legendaris Jepang yang terkenal dengan film-filmnya yang memukau seperti Spirited Away, My Neighbour Totoro, dan Howl's Moving Castle.

Karya seni mereka yang digambar dengan tangan mudah dikenali, dengan warna-warna lembut, karakter-karakter yang ceria, dan adegan-adegan ajaib yang terasa seperti mimpi.

Dulu, menciptakan animasi khas Ghibli dilakukan oleh seniman animasi. Namun dengan teknologi AI, kini hampir semua orang bisa membuat foto dengan corak tersebut hanya dengan beberapa kali klik.

Cara Ubah Foto ke Ghibli

Silahkan masuk ke https://openai.com/chatgpt/ dan login dengan akun OpenAI.

Jika Anda belum memiliki akun, silahkan daftar terlebih dahulu.

Setelah daftar silahkan menjadi member premium sebab fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan berbayar, termasuk yang berlangganan ChatGPT Plus, Pro, Team.

Buka dasboard Ai kemudian silahkan unggah foto yang ingin Anda ubah.

Gunakan Prompt untuk memerintahkan AI mengubah foto Anda menjadi bergaya Ghibli. Salah satu contoh promt-nya adalah sebagai berikut.

· "Turn this image into a Studio Ghibli version."

· "Create a Studio Ghibli version of this image."

· "Make this photo look like a scene from a Ghibli movie."

· "Make my photo become anime-style inspired by Ghibli." (Biar aman dari isu hak cipta!)

ChatGPT akan memproses gambar dalam beberapa menit.

Cek hasilnya, jika sudah sesuai silahkan simpan dan bagikan.

Itulah cara ubah foto ke Ghibli seperti yang sedang viral di media sosial saat ini.