Bisnis.com, JAKARTA - Simak bocoran harga iPhone 16 dan iPhone 16 Plus di Indonesia berikut ini. Seri iPhone terbaru Apple ini akan segara masuk ke RI.

Bahkan, situs resmi Apple berbahasa Indonesia sudah menampilan produk berupa iPhone 16 dan iPhone 16 Plus.

Sebagaimana diketahui, Apple telah mengantongi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%, lebih dari ketentuan pemerintah 35%.

Namun, untuk dapat mengedarkannya, raksasa teknologi AS itu tetap harus mendapatkan restu dari Komdigi.

Dalam hal ini, seritifikasi TKDN telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian untuk 20 produk Apple, mencakup 11 produk telepon seluler dan 9 komputer tablet.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut bahwa Apple telah masuk dalam antrean perizinan untuk mengajukan sertifikasi pos dan telekomunikasi (Postel) lewat Online Single Submission (OSS).

Hal ini diperlukan sebagai bagian dari syarat mengedarkan iPhone 16 series di Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni mengatakan pihaknya akan segera memproses pengajuan Apple tersebut, tapi dengan mekanisme first come, first serve. Sebab, ada banyak perusahaan lain yang juga mengajukan sertifikasi perangkan.

"Kalau berdasarkan dijadwal OSS mereka [Apple] akan dievaluasi tanggal 17 Maret, paling lambat tanggal 19 Maret sudah keluar sertifikasinya [postel]," kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

Mengacu pada peluncuran iPhone 16 Series di Indonesia yang semakin dekat, bocoran harganya pun banyak dicari,

Bocoran harga iPhone 16 dan iPhone 16 Plus di Indonesia

Diprediksi, harga iPhone 16 di Indonesia akan lebih mahal Rp2-3 juta dari harga yang diberikan untuk pasar Amerika Serikat (AS).

Adapun daftar harga iPhone 16 series di AS yakni sebagai berikut:

iPhone 16

128 GB: US$799 atau Rp13,1 juta kemungkinan harga di RI: Rp15 hingga 16 jutaan

256 GB: US$899 atau Rp14,7 juta juta kemungkinan harga di RI: Rp16 hingga 1Rp17 jutaan.

512 GB: US$1.099 atau Rp18 juta juta kemungkinan harga di RI: Rp20 hingga Rp21 jutaan.

iPhone 16 Plus

128 GB: US$899 atau Rp14,7 juta juta kemungkinan harga di RI Rp16 hingga Rp17 jutaan.

256 GB: US$999 atau Rp16,3 juta juta kemungkinan harga di RI Rp18 hingga Rp19 jutaan.

512 GB: US$1.199 atau Rp 19,6 juta juta kemungkinan harga di RI Rp21 hingga Rp22 jutaan.

Itulah bocoran harga iPhone 16 dan iPhone 16 Plus di Indonesia.