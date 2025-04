iPhone 16 Series Resmi Dijual di Indonesia, Segini Harga Terbaru iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15

Bisnis.com, JAKARTA - iPhone 16 series telah secara resmi dijual di Indonesia, simak harga terbaru iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 di bawah ini.

iPhone 16 series telah secara resmi dijual di RI pada tanggal 11 April 2025 kemarin.

Peluncuran ini melalui Digimap, salah satu Apple Premium Partner & Authorized Reseller resmi di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP).

Namun dilansir Bisnis dari situs resmi iBox, kedatangan iPhone 16 series belum banyak mengubah harga dari iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar harga iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 terbaru:

iPhone 16E

iPhone 16e 128 GB Rp 12.499.000

iPhone 16e 256GB Rp 14.999.000

iPhone 16e 512GB Rp 18.999.000

iPhone 16 128 GB Rp 14.999.000

iPhone 16 Series

iPhone 16 256 GB Rp 17.499.000

iPhone 16 512 GB Rp 21.999.000

iPhone 16 Plus 128 GB Rp 16.999.000

iPhone 16 Plus 256 GB Rp 19.499.000

iPhone 16 Plus 512 GB Rp 23.999.000

iPhone 16 Pro 128 GB Rp 18.499.000

iPhone 16 Pro 256 GB Rp 21.499.000

iPhone 16 Pro 512 GB Rp 25.999.000

iPhone 16 Pro 1 TB Rp 30.499.000

iPhone 16 Pro Max 256 GB Rp 22.499.000

iPhone 16 Pro Max 512 GB Rp 27.999.000

iPhone 16 Pro Max 1 TB Rp 32.999.000

