Update Harga iPhone Bulan Februari 2025, Diskon Besar iPhone 12, 13, 14 dan 15

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update harga iPhone per bulan Februari 2025 yang mungkin sedang Anda cari.

Buat Anda yang sedang mempertimbangkan HP baru, maka Februari ini mungkin menjadi waktu yang tepat.

Sebab Apple memiliki beragam diskon menarik yang bisa dimanfaatkan pencintanya untuk mendapatkan HP idaman dengan harga yang miring.

Bagaimana tidak, pada bulan ini iPhone 15 turun 14% menjadi Rp 12.499.000 dari yang semula dibanderol dengan harga Rp14.499.000.

Kemudian iPhone 13 juga turun 15% dari yang semula Rp10.299.000 menjadi Rp 8.749.000 saja. Diskon menarik ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

Berikut adalah update daftar harga iPhone bulan Februari 2025

iPhone 12

iPhone 12 64GB: Rp7.749.000

iPhone 12 128GB: Rp8.249.000

iPhone 12 256GB: Rp14.999.000

iPhone 13

iPhone 13 128GB: Rp8.749.000

iPhone 13 256GB: Rp11.749.000

iPhone 13 512GB: Rp14.499.000

iPhone 14

iPhone 14 128GB: Rp12.499.000

iPhone 14 256GB: Rp15.299.000

iPhone 14 512GB: Rp20.999.000

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128GB: Rp16.999.000

iPhone 14 Pro 256GB: Rp 18.499.000

iPhone 14 Pro 512GB: Rp22.499.000

iPhone 14 Pro 1TB: Rp26.499.000

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp17.999.000

iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp20.499.000

iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp24.499.000

iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp28.499.000

iPhone 15

iPhone 15 128GB: Rp12.499.000

iPhone 15 256GB: Rp15.499.000

iPhone 15 512GB: Rp19.499.000

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128GB: Rp15.749.000

iPhone 15 Plus 256GB: Rp18.749.000

iPhone 15 Plus 512GB: Rp22.749.000

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128GB: Rp18.999.000

iPhone 15 Pro 256GB: Rp21.999.000

iPhone 15 Pro 512GB: Rp25.999.000

iPhone 15 Pro 1TB: Rp29.999.000

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.999.000

iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp27.999.000

iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp31.999.000

Itulah daftar harga iPhone bulan Februari 2025 seperti dilansir dari laman resmi iBox.