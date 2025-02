Di Depan Gen Z Maumere, Indosat Ungkap Segudang Peluang di Balik Ruang Digital

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (ISAT) berkomitmen membuka wawasan generasi muda di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tentang potensi dunia digital lebih dari sekadar media sosial.

Melalui inisiatif kampanye "Generasi Terkoneksi", Indosat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar soal digital.

Melalui program ini, Indosat ingin mengubah pola pikir peserta tentang bagaimana internet bisa menjadi alat yang tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk produktivitas dan kewirausahaan.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Steve Saerang menjelaskan tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan wawasan kepada peserta bahwa dunia digital menawarkan lebih banyak peluang.

“Dunia digital itu adalah beberapa hal lain, yaitu bagaimana menggunakan AI, bagaimana kita bisa buka akun usaha, kemudian kita bisa bikin hal-hal lain, semua yang produktif,” kata Steve dalam acara Literasi Digital ‘Saatnya Gensi Beraksi’ di Universitas Nusa Nipa Maumere, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, program ini juga mendukung pengembangan kemampuan kewirausahaan bagi generasi muda.

Steve menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam bentuk usaha yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Melalui berbagai pelatihan yang akan diberikan, Indosat berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya terkoneksi secara digital.

Namun, program ini juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha dan memberikan dampak positif bagi perekonomian digital Indonesia.

“Ini (program) adalah peluang, peluang untuk nanti setelah saya belajar, saya dapat ilmu, abis ini saya diskusi, saya bikin. Bikin apa? Sesuatu yang menghasilkan buat saya dan juga keluarga dan juga orang lain,” ujar Steve.

Sebelumnya, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Bisnis Indonesia hari ini, Selasa (4/2/2025) menggelar Festival Literasi Digital di Maumere, NTT, untuk mengikis kesenjangan digital di tanah Nian Tana Sikka.

Dalam Festival Literasi Digital bertajuk “Saatnya GenSi BERAKSI” (BERkarya dengan bijAK dan berprestaSI), acara literasi ini dihelat di Unipa Maumere selama satu hari penuh.

Acara terbuka bagi kalangan generasi muda di Maumere. Sejumlah pembicara yang ahli di bidangnya akan mengisi acara literasi digital itu, seperti AI Content Creator & Developer Anjas Maradita, Area Academy Manager CISCO Networking Academy PT Cisco Systems Indonesia Adri Gautama, dan Programer & Influencer Fuadit Muhammad.

Selain itu, hadir pembicara lokal yang menguasai Edu & Self Development Content Creator NTT, Apriani V.E.K. Dangga, Kepala BPPTIK Komdigi Hamdani Pratama dan SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang.