Saksikan Fenomena Langka 6 Planet Sejajar Besok, 21 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2025 dimulai dengan fenomena parade planet yang mengudara pada tanggal 21 Januari.

Parade planet adalah saat beberapa planet di tata surya kita terlihat di langit malam pada saat yang bersamaan. Akan ada enam planet yang terlihat kali ini, termasuk Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus.

Dilansir dari cnet, keenam planet tersebut akan terlihat beberapa hari menjelang 21 Januari, dan sekitar empat minggu setelahnya. Mars, Venus, Jupiter dan Saturnus harus terlihat dengan mata telanjang. Anda memerlukan alat pengamatan berkekuatan tinggi seperti teleskop untuk melihat Neptunus dan Uranus.

Waktu terbaik untuk melihat planet-planet dari Belahan Bumi Utara adalah setelah matahari terbenam sekitar pukul 20.30. waktu setempat.

Anda mungkin masih dapat melihat Venus, Saturnus, dan Neptunus di cakrawala setelah itu, tetapi ketiga planet tersebut akan berada di bawah cakrawala pada pukul 23:30. hingga tengah malam tergantung pada lokasi Anda. Setelah itu, Mars, Jupiter, dan Uranus akan tetap terlihat selama beberapa jam lagi dan Mars akhirnya terbenam tepat sebelum matahari terbit.

Tidak seperti parade sebelumnya, parade kali ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama karena planet-planet berada di tempat yang menguntungkan di langit. Anda seharusnya dapat melihat keenam planet setiap malam hingga sekitar minggu terakhir bulan Februari.

Baca Juga FAKTA UNIK: Ada Planet yang Hampir Seluruhnya Terbuat dari Berlian

Setelah itu, parade tujuh planet akan dimulai saat Merkurius akan bergabung sebentar dengan planet lain di langit selama beberapa hari, mengubahnya menjadi parade planet yang terdiri dari ketujuh planet di tata surya kita selain Bumi. Akan sulit untuk melihat semuanya karena Saturnus, Merkurius, dan Neptunus akan berada cukup dekat dengan matahari saat matahari terbenam, tetapi mereka akan tetap berada di sana.

Sebagian besar, jika tidak semua, lokasi di AS, Kanada, dan Meksiko seharusnya dapat menyaksikan parade planet kali ini karena jaraknya yang panjang dan pergerakan planet yang terbatas. Kami memeriksa observatorium di California, Texas, Ohio, dan New York di AS, serta Calgary di Kanada dan Mexico City, Meksiko. Kami dapat menemukan keenam planet di setiap lokasi, jadi tidak peduli seberapa jauh Anda pergi ke utara, timur, barat, atau selatan, Anda akan dapat melihatnya.

Secara umum, waktu terbaik untuk menyaksikan parade planet ini adalah setelah tanggal 21 Januari dan sebelum tanggal 21 Februari. Waktu terbaik adalah pada minggu tanggal 29 Januari saat bulan baru. (Seperti yang kami jelaskan dalam cerita ini, bulan baru adalah bulan yang berbayang, yang membuatnya tampak seperti bulan telah menghilang.) Bulan yang berbayang akan mengurangi polusi cahaya di langit dan membuat Neptunus, Uranus, dan Saturnus lebih mudah dikenali.