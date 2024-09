Kabar Baik, 7 Ilmuwan Undip Termasuk Peneliti Berpengaruh di Dunia versi Stanford-Elsevier

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 7 ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) berhasil masuk dalam daftar 2% Ilmuwan Teratas di Seluruh Dunia pada 2024 versi Universitas Stanford.

Adapun daftar ketujuh orang tersebut diambil dari Database Penulis di seluruh bidang ilmu pengetahuan yang disusun oleh Elsevier, berdasarkan indikator kutipan terstandarisasi.

Dilansir dari laman resmi Undip, Jumat (20/9/2024), prestasi peneliti Undip tersebut tidak hanya membanggakan, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas riset yang dilakukan di Indonesia memiliki daya saing global.

Simak profil tujuh ilmuwan Undip yang masuk dalam ilmuwan versi Stanford:

1. Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. (Peringkat: 57.173)

Asal Fakultas: Fakultas Peternakan dan Pertanian

Expertise: Nutrisi Hewan dan Bioteknologi Pertanian

Dia dikenal atas kontribusinya dalam penelitian nutrisi hewan, terutama pada peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak. Penelitiannya sangat relevan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan sektor agrikultur di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, karya-karyanya sering kali dijadikan referensi dalam pengembangan pakan ternak yang lebih efektif.

2. Prof. Dr. Ir. Hadiyanto, S.T., M.Sc., IPU (Peringkat: 58.005)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Bioproses, Energi

Sebagai pakar dalam bidang teknologi lingkungan, Hadiyanto telah memimpin berbagai penelitian tentang pengelolaan sumber daya air dan energi terbarukan. Penelitiannya memiliki dampak langsung pada mitigasi perubahan iklim dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Dia juga aktif berkolaborasi dalam proyek internasional yang fokus pada solusi berkelanjutan.

3. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. (Peringkat: 142.790)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Membran, Polimer

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. ahli di bidang membran dan polimer merupakan Guru Besar di Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro (UNDIP) yang menjabat sebagai Wakil Rektor I UNDIP. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. menyelesaikan dan meraih gelar sarjana di Universitas Diponegoro pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung yang diselesaikannya pada tahun 2001. Sedangkan untuk gelar doktornya, Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. diperolehnya dari University of Duisburg Essen pada tahun 2007.

4. Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T., IPU (Peringkat: 144.634)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Tribology, Engineering Design

Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T., IPU adalah Guru Besar tetap di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Menyelesaikan pendidikan sarjana sampai pascasarjana di Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan masing-masing diselesaikan pada Tahun 1999 untuk Sarjana Teknik (ST) dan pada Tahun 2001 untuk Magister Teknik (MT).

Melanjutkan jenjang doktoral dengan memperoleh gelar Doctor (Dr) pada Tahun 2006 dari Twente University, Netherland. Sampai sekarang aktif mengajar di Departemen Teknik Mesin dengan mengampu beberapa mata kuliah bidang konstruksi diantaranya adalah Mekanika Kekuatan Bahan, Mekanika Kontak, dan Tribologi. Saat ini sedang melakukan riset tentang Bio-Tribology.

5. Prof. Ir. Tutuk Djoko Kusworo, S.T., M.Eng., Ph.D (Peringkat: 162.212)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Membran, Pemisahan Gas

Kusworo merupakan seorang ahli yang diakui secara internasional di berbagai bidang Teknologi Membran untuk air, pengolahan air limbah, pemisahan gas atau produksi tabung nano karbon. Beliau adalah seorang Editor untuk The International Journal Of Science and Engineering, Jurnal Internasional untuk Sumber Daya limbah dan Teknologi limbah.

6. Prof. Dr. Ir. Andri Cahyo Kumoro, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng. (Peringkat: 174.045)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Pemrosesan Hasil Pertanian

Selain ilmuwan yang menguasai teknologi pemrosesan hasil pangan, Prof Andri juga meneliti tentang perkebunan/ pengolahan limbah industri & perkotaan/pemodelan sistem teknik Kimia. Penelitiannya tentang teknologi pemprosesan pangan (ikan, kopi, dll) telah banyak memberikan inspirasi bagi peneliti internasional.

7. Dr. Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T. (Peringkat: 242.283)

Asal Fakultas: Fakultas Teknik

Expertise: Artificial intelligence machine fault diagnosis prognosis

Dr. Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T. menempuh pendidikan sarjana di Departemen Teknik Mesin UNDIP dengan mendapat gelar Sarjana Teknik (ST) pada Tahun 1998. Gelar Magister Teknik (MT) diperoleh dari Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Tahun 2000.

Melanjutkan jenjang doktoral dengan memperoleh gelar Doctor of Engineering (Dr. Eng) dari Pukyong National University, Korea Selatan pada Tahun 2007. Sampai sekarang aktif mengajar di Departemen Teknik Mesin dengan mengampu beberapa mata kuliah bidang konstruksi diantaranya adalah Matematika Teknik, Analisa Teknik, Getaran Mekanik, Kinematika dan Dinamika, dan Prinsip Optimasi. Saat ini sedang meneliti tentang machine learning system for machine fault diagnosis and prognosis.

Universitas Diponegoro telah memberikan dukungan penuh kepada para peneliti dengan menyediakan fasilitas riset berkualitas, kesempatan kolaborasi internasional, serta pendanaan untuk pengembangan riset yang relevan.

Undip juga mendorong pengembangan akademik melalui program pelatihan dan penghargaan bagi para dosen dan peneliti berprestasi.

Masuknya 7 orang ilmuwan Undip dalam daftar 2% Ilmuwan Teratas Dunia, Universitas Diponegoro semakin menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di tingkat global dan berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan internasional.