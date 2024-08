Trump Balik ke Twitter, Ngobrol Bareng Elon Musk Bahas Kamala Harris - Kim Jong Un

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) sekaligus mantan Presiden AS, Donald Trump telah kembali ke platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Trump tampil di dalam sebuah wawancara bersama pemilik X, yakni Elon Musk di Space pada Senin (12/8/2024) waktu AS.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, Trump terakhir kali mengunggah foto Mugshot di X pada 25 Agustus 2023. Setelah itu, Trump tidak memposting di X sejak 2023, ketika dia membagikan foto yang diambil setelah dia menyerah ke penjara Georgia.

Teranyar, pada Senin (12/8/2024) waktu AS, Trump mengobrol di Space dengan pemilik platform Elon Musk yang secara terbuka mendukung kampanye Trump untuk pemilihan ulang.

Baca Juga Beda Sikap Donald Trump dan Kamala Harris soal Independensi The Fed

Selama obrolan yang berlangsung hampir dua jam, Trump dan Musk berbicara tentang saingan Demokrat Trump Kamala Harris, Uni Eropa, China, perubahan iklim, hingga sensor, dan migrasi.

Dilansir dari berbagai sumber, Partai Republik mengambil kesempatan untuk berbicara panjang lebar tentang beberapa topik dan mengulangi klaim bahwa dia adalah korban balas dendam politik. Sementara itu, Musk mengulangi dukungannya untuk Trump pada beberapa kesempatan.

Dalam wawancara itu, Musk membiarkan Trump memimpin obrolan dan tidak menantang pernyataan Trump yang tidak akurat, seperti pernyataan bahwa negara lain mengirim penjahat dari penjara mereka melintasi perbatasan AS selatan.

Baca Juga Naik Helikopter, Donald Trump Klaim Nyaris Alami Kecelakaan Fatal

Studi menunjukkan imigran, termasuk mereka yang berada di AS secara ilegal, tidak melakukan kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang Amerika kelahiran asli.

Pembicaraan itu merupakan upaya terbaru Trump untuk merebut perhatian dari saingan Demokratnya, Wakil Presiden Kamala Harris.

Bukan hanya itu, Trump bahkan beberapa kali merendahkan saingannya yang merupakan Wakil Presiden AS Harris yang dinilai tidak kompeten. Namun, kemudian Trump memuji penampilan Harris.

Baca Juga Tim Kampanye Trump Sebut Situsnya Diretas, Tuding Iran

"Dia terlihat seperti aktris tercantik yang pernah hidup," kata Trump tentang foto Harris di sampul majalah Time. "Itu adalah gambar, dan sebenarnya, dia sangat mirip dengan ibu negara yang hebat, Melania," tambahnya, mengacu pada istrinya Melania Trump.

Trump juga mengungkapkan kemarahan bahwa Harris telah ditukar dengan Biden pada tiket Demokrat. “Dia belum melakukan wawancara sejak seluruh penipuan ini dimulai,” kata Trump.

Di samping itu, Trump juga memuji Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un karena berada di "atas permainan mereka."

Sejak kepergiannya dari X, Trump sebagian besar telah berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui Truth Social, sebuah platform yang dimiliki oleh Trump Media & Technology Group. Namun, Trump hanya memiliki 7,53 juta pengikut, dibandingkan dengan 88,9 juta pengikut di X.

Adapun, kemunculan kembali Trump di platform datang saat dia berlaga untuk menyesuaikan diri dengan Harris sebagai calon Demokrat.