Mitratel (MTEL) Beberkan Cara Kerja FTS Haps Aalto, untuk IoT hingga Keamanan

Bisnis.com, MANGGARAI BARAT - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menjelaskan bahwa pesawat nirawak bertenaga surya milik Aalto tidak sama dengan base transceiver station (BTS) Terbang. Teknologi Zephyr High Altitude Platform Station (Zephyr HAPS) lebih cocok disebut Flying Tower System (FTS), yang dapat membantu sensor Internet of Things (IoT) hingga Keamanan.

Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno mengatakan bahwa teknologi ini kemungkinan bukan tentang menempatkan BTS di atas pesawat.

BTS milik operator seluler tetap dapat diletakan di bawah sementara Haps hanya mengangkut antena serta perangkat-perangkat untuk memantulkan sinyal internet yang ditembakan dari bawah.

“Sehingga kami mengambil terminologi FTS,” kata Agus, Senin (5/7/2024).

Agus mengatakan bahwa saat ini teknologi jaringan non-terrestrial terbagi atas beberapa teknologi mulai dari satelit GEO yang berada di ketinggian 36.000 kilometer di atas permukaan bumi, Medium Earth Orbit (MEO) di ketinggian 2.000-36.000 Km, LEO pada ketinggian 500-2.000 Km, dan Haps di ketinggian 20-50 kilometer.

Agus menjelaskan makin rendah ketinggian terbang suatu teknologi maka kemampuan dalam mengantarkan bandwidth atau internet ke suatu titik akan makin bagus dan latensi makin kecil.

“Jadi kalau Haps bisa masuk maka akan banyak kasus pemanfaatan (use case) yang bisa dilahirkan,” kata Agus.

Mitratel mencoba melakukan sejumlah eksplorasi mengenai manfaat teknologi ini ke depan. Alhasil, perusahaan menemukan bahwa FTS Aalto dapat dipakai tidak hanya untuk konektivitas internet bergerak (seluler) saja, juga untuk kebutuhan lain.

Sebagai contoh, teknologi ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan keamanan, jaringan untuk sensor-sensor IoT yang berada di daerah rural, melahirkan kota cerdas, dan lain sebagainya.

Dengan berada pada ketinggian tertentu dan terbang dalam waktu lama, Haps dapa memantau pergerakan obyek yang berada di bawahnya dengan daya tangkap gambar (foto) yang lebih tajam dibandingkan dengan satelit. Alhasil, pemerintah dapat mengetahui obyek masuk dan keluar dari teknologi ini.

“Penggunanya dari segmen ritel, enterprise, pemerintahan hingga operator telekomunikasi,” kata Agus.

Agus menuturkan solusi ini cocok untuk daerah rural dan pedalaman yang selama ini membutuhkan ongkos besar untuk menghadirkan jaringan internet di wilayah tersebut.

Haps Aalto terbang dalam salah satu uji coba

Haps Aalto akan memangkas ongkos operator dalam menggelar serat optik ke daerah rural.

Selain menawarkan beragam solusi baru, Haps Aalto juga berpeluang membuka lebih banyak lapangan kerja karena teknologi ini membutuhkan beberapa dukungan seperti pusat kontrol, landasan pacu hingga bengkel.

“Kebutuhan komunikasi data di tengah laut dan lain sebagainya juga saat ini LEO, GEO dan lain sebagainya, dengan Haps seharusnya menjadi lebih baik karena lebih rendah,” kata Agus.

Haps Aalto vs LEO

Tidak jauh berbeda dengan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, kedua wahana ini sama-sama terbang di stratosfer atau lapisan bumi di bawah atmosfer.

Dilansir dari berbagai sumber, terdapat lima perbedaan antara Haps Zephyr dengan Starlink, mulai dari ketinggian, cakupan layanan, metode konektivitas, latensi hingga ongkos operasional per titik daerah rural.

Ketinggian

HAPS Zephyr terbang pada ketinggian 18 - 20 kilometer di atas permukaan bumi. jika dibandingkan dengan satelit LEO, yang rata-rata terbang di ketinggian 500 - 2.000 kilometer, maka HAPS Zephyr jauh lebih rendah.

Adapun Starlink terbang di ketinggian 550 kilometer di atas permukaan bumi. Elon Musk sempat berencana menurunkan ketinggian Starlink menjadi 300 kilometer.

Cakupan

Dengan jumlah satelit yang telah mencapai lebih dari 5.000 satelit, Starlink memiliki cakupan yang lebih luas per satelitnya, karena mereka terbang lebih tinggi, Namun Haps Aalto tidak kalah luas. Agus menyebutkan bahwa 1 Haps memiliki cakupan hingga 200 kilometer.

Konektivitas

Kemudian untuk menerima akses internet yang disuntikan masing-masing perangkat, Haps memiliki keunggulan yaitu dapat langsung terhubung ke smartphone pengguna. Sementara itu untuk terhubung ke internet Starlink, pengguna membutuhkan perangkat penangkap sinyal berupa dish, yang harus terhubung ke listrik, setelah itu penangkap sinyal (terminal) akan menyebarkan internet ke beberapa perangkat smartphone tergantung paket yang digunakan.

Latensi

Dari sisi latensi, Haps Zephyr dikabarkan memiliki latensi yang lebih rendah yaitu 5-10 milidetik, sementara itu Starlink sekitar 50 milidetik. Hal ini disebabkan ketinggian masing-masing wahana berbeda.

Ongkos

Kemudian untuk ongkos ke daerah rural, Haps Zephyr mengeklaim bahwa mereka lebih murah dibandingkan dengan Starlink. Jika Starlink membutuhkan ongkos sekitar ribuan dollar Amerika Serikat (AS) untuk melayani per titik daerah rural, Haps hanya menghabiskan tidak lebih dari 10 dollar (AS) karena pesawat ini tidak butuh roket untuk meluncur ke langit..

Haps Zephyr Aalto sendiri bukanlah teknologi baru dalam hal konektivitas internet. Pada Mei 2024, konsorsium Jepang menginvestasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk pengembangan Haps Zephyr milik Airbus.

Kerja sama Haps Japan Corporation dengan Airbus menargetkan komersialisasi Haps pada 2026 secara global.