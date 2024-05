Matikan Fitur Bawaan Ini untuk Optimalkan Windows 11!

Bisnis.com, JAKARTA - Windows 11 hadir dengan serangkaian fitur canggih dan tampilan yang lebih segar dibandingkan pendahulunya. Namun, tidak semua fitur bawaan sistem operasi terbaru dari Microsoft ini dibutuhkan oleh setiap pengguna, bahkan beberapa di antaranya bisa memperlambat kinerja perangkat Anda.

Dalam artikel ini, Bisnis akan membahas berbagai tips dan trik untuk mengoptimalkan Windows 11 dengan cara mematikan fitur-fitur bawaan yang tidak diperlukan, sehingga Anda bisa mendapatkan performa terbaik dari PC atau laptop Anda.

Mari kita mulai dengan mengeksplorasi langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan.

Pengaturan Privasi

Beberapa pengaturan privasi bawaan di Windows 11 memungkinkan Microsoft menyisipkan iklan ke dalam pengalaman Anda. Namun, Anda bisa menonaktifkannya melalui pengaturan.

Buka Settings > Privacy & security > General dan matikan opsi-opsi yang tidak Anda inginkan. Sangat direkomendasikan untuk mematikan Let apps show me personalized ads by using my advertising ID dan Show me suggested content in the settings app.

Menu privasi juga memungkinkan Anda mengubah opsi lain, seperti menonaktifkan layanan lokasi atau memilih aplikasi mana saja yang dapat mengakses kamera Anda.

Untuk mematikan iklan di menu mulai, buka Settings > Personalization > Start dan matikan Show recommendations for tips, shortcuts, new apps, and more.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan privasi dan pengalaman penggunaan Windows 11 Anda.

Browser Bawaan

Jika Anda tidak terlalu suka dengan Microsoft Edge, Anda bisa mengubahnya di pengaturan.

Buka Settings > Apps dan cari browser yang ingin Anda gunakan. Kemudian, klik 'Set default' di pojok kanan atas, dan Windows akan secara otomatis menggunakan browser tersebut saat membuka tautan dari aplikasi lain.

Anda juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan berdasarkan jenis file, misalnya, jika Anda ingin file PDF dibuka di browser yang berbeda.

Aktifkan Mode Gelap

Mengaktifkan mode gelap di Windows memiliki sejumlah manfaat yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan kesehatan mata.

Opsi untuk beralih antara mode terang dan mode gelap di Windows 11 tidak berada di tempat yang paling jelas.

Alih-alih berada di bawah opsi tampilan, pengaturan ini dapat ditemukan di Settings > Personalization > Colors. Di sana, Anda bisa memilih mode terang, mode gelap, atau menggunakan pengaturan berbeda untuk Windows dan aplikasi. Anda juga dapat mengatur efek transparansi dan warna aksen di menu ini.



Kelola Pengaturan Update

Menjaga komputer Anda tetap diperbarui sangat penting untuk keamanan, karena pembaruan Windows sering kali menyertakan patch untuk mencegah eksploitasi keamanan.

Namun, pembaruan yang tak terduga bisa mengganggu, terutama jika komputer Anda memaksa untuk melakukan restart.

Untuk mengontrol pembaruan Windows 11 dengan lebih baik, buka Settings > Windows Update > Advanced options. Dari menu ini, Anda dapat mengatur jam aktif (agar perangkat Anda tidak melakukan restart saat Anda sedang menggunakannya) atau meminta Windows memberi Anda peringatan 15 menit sebelum secara otomatis melakukan restart untuk menerapkan pembaruan.

Ubah Aplikasi Startup

Terkadang, perangkat baru kita terasa lambat ketika baru menyalakannya. Penyebab utamanya sering kali adalah terlalu banyak aplikasi startup.

Semakin banyak aplikasi yang diluncurkan perangkat Anda saat startup, semakin banyak sumber daya yang terkuras.

Untuk menghemat sumber daya dan membuat sistem lebih cepat, buka Settings > Apps > Startup dan matikan semua yang tidak Anda butuhkan segera setelah menyalakan komputer.

Refresh Rate

Jangan biarkan monitor baru Anda tidak dimanfaatkan sepenuhnya karena menggunakan refresh rate yang salah.

Windows 11 biasanya secara bawaan akan ke refresh rate rendah untuk menghemat daya, tetapi ini berarti Anda tidak memanfaatkan monitor Anda secara maksimal.

Buka Settings > System > Display > Advanced display dan temukan tampilan Anda. Di sana, akan ada menu dropdown berlabel Choose a refresh rate dan pilih opsi tertinggi yang dapat didukung monitor Anda.

Anda bisa memilih pengaturan lebih rendah jika perangkat Anda tidak bisa mengimbangi refresh rate saat bermain game, tetapi jika Anda bermain game shooter, Anda akan menginginkan refresh rate setinggi mungkin. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

