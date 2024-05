Telkomsel NextDev Summit 2024, Startup Aifarm dan Smartcoop Jadi Juara

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menggelar acara puncak NextDev Summit 2024, yang berfokus pada penciptaan dampak sosial positif melalui prinsip prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Acara tahunan yang mempertemukan ekosistem startup ini telah memilih perusahaan rintisan Agritech Airfarm sebagai yang terbaik.

NextDev Summit merupakan sebuah konferensi teknologi tahunan yang diselenggarakan oleh Telkomsel. Acara ini menjadi ajang bagi para pegiat startup untuk berbagi inspirasi dan memajukan ekosistem inovasi digital yang berkelanjutan, serta menentukan Best of The Best NextDev Startup 2024.

Mengusung tema "Embracing Tech for Sustainable Impacts," NextDev Summit 2024, Telkomsel fokus terhadap penciptaan dampak sosial positif melalui prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengungkapkan bahwa Telkomsel terus berusaha memberdayakan masyarakat dengan bisnis berkelanjutan.

"NextDev Summit 2024 menjadi bukti nyata dari komitmen dan implementasi prinsip tersebut dengan mendukung pertumbuhan early-stage startup dan ekosistem pendukungnya secara inklusif dan berkelanjutan," kata Saki di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

NextDev Summit 2024 juga merupakan puncak dari rangkaian program impact startup incubator NextDev yang terdiri dari NextDev Talent Scouting, NextDev Academy, dan Final Pitching di NextDev Summit. Sembilan startup finalis yang mengikuti program ini dibagi dalam empat kategori: Digital Lifestyle, Commerce Enablement, Emerging Technologies, dan Digital Food Ecosystem.

Beberapa kegiatan utama termasuk Inspiring Expert, NextDev Talks, dan NextDev Reunion, serta acara jaringan seperti Business Matching dan Power Lunch. Selain itu, Demo Day, Top 4 Pitching, dan Winner Announcement.

Pada tahap akhir Final Pitching, startup agritech Aifarm berhasil meraih gelar Best of The Best NextDev Startup 2024 dengan solusi end-to-end untuk sektor peternakan kambing perah. Sedangkan, Smartcoop dinobatkan sebagai Runner Up berkat solusi software terlengkap untuk pengelolaan bisnis koperasi profesional.

AIFARM & SMARTCOOP

AiFarm merupakan aplikasi management peternakan untuk membantu para peternak Ternak dan domba di Indonesia dalam mengelola populasi hewan ternak dan anak buah kandang.

AiFarm memiliki aplikasi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu AiFarm Records merupakan Aplikasi Mobile (Android & iOS) yang bisa digunakan Anak Buah Kandang dalam melakukan pencatatan aktifitas harian ternak dan Dashboard AiFarm Analytics yang bisa digunakan oleh pemilik peternakan dalam memantau dan mengelola produktifitas harian peternakannya.

Aifarm.id menyediakan solusi proses end-to-end di sektor peternakan kambing perah dari pasokan kambing genetik yang baik, pakan ternak, teknologi manajemen peternakan, dan akses ke pasar susu kambing dengan fokus pada pengembangan pertanian berbasis teknologi. Aifarm.id tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas dalam sektor pertanian Indonesia.

Sementara itu Smartcoop adalah startup yang dikembangkan untuk membantu mengelola dan mengoptimalkan kegiatan sehari-hari dari sebuah koperasi agar lebih efisien.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan administrasi, keuangan, komunikasi, dan interaksi antara anggota koperasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

