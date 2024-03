4 Cara Memperbaiki Akun Instagram yang Alami Gangguan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengguna Instagram dihadapkan pada berbagai gangguan yang signifikan, yang membuat mereka kesulitan dalam membuka akun Instagram. Terdapat beberapa cara yang harus bisa ditempuh untuk memulihkan akun yang mengalami gangguan.

Masalah yang sering muncul di Instagram, yaitu melihat berulang kali postingan yang sama di bagian atas feeds Anda dan sering disertai dengan pesan "Couldn't refresh feed". Masalah ini seringkali mengganggu. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini, selama itu bukan masalah yang berasal dari server Instagram tersebut.

Reset Jaringan WiFi

Cobalah untuk mereset ruter atau menghubungi layanan jaringan internet Anda. Jaringan internet kita seringkali tidak dapat mengakses situs tertentu dan permasalahan ini disebabkan oleh jaringan itu sendiri.

Perbaharui Aplikasi

Selanjutnya anda bisa memeriksa pembaruan pada aplikasi Instagram di App Store atau Play Store. Versi aplikasi yang lama dapat memunculkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Jika pembaruan yang tersedia, segera unduh dan pasang. Namun, jika pembaruan tidak berhasil atau tidak ada pembaruan yang tersedia, kemungkinan besar masalah tersebut disebabkan oleh kendala server pada Meta, pemilik Instagram.

Periksa Mesin Pencari

Periksa pada mesin pencari atau web seperti DownDetector, Down for Everyone or Just Me atau Outage.Report. Web ini akan melaporkan berapa banyak keluhan pengguna mengenai gangguan platform tersebut. Anda tinggal mengetik "Instagram Down," maka akan muncul data-data yang terkait.

Periksa Tips di Platform Lain

Anda bisa juga memeriksa Platform lain yang bukan berasal dari Meta, contohnya X atau yang dulu disebut Twitter. Pengguna yang mengalami hal yang sama dengan Anda mungkin akan memberikan cuitan mengenai hal itu atau bahkan mengcapture layar dengan gangguan yang mirip dengan Anda.

Melihat postingan resmi dari pihak Meta juga dapat mengetahui status server Instagram. Postingan terbaru dari Direktur Komunikasi Meta Andy Stone, mengatakan bahwa platform-platform berbasis Meta memang mengalami masalah teknis. Dia juga mengatakan bahwa timnya sedang melakukan perbaikan dan berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin.

Ketika segala cara sudah anda lakukan, maka yang terbaik adalah sabar dan menunggu pihak terkait untuk membereskan masalah yang terjadi pada platformnya. Masalah Anda akan selesai dengan sendirinya dari waktu ke waktu. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

