Cara Menghilangkan dan Mencegah Iklan Muncul di Hape Samsung, Gampang!

Bisnis.com, JAKARTA - Jika Anda menggunakan aplikasi bawaan smartphone, biasanya Anda akan disuguhi iklan yang sangat mengganggu, Tak terkecuali bagi para pengguna Samsung. Meski begitu, kalian tak perlu khawatir karena sebenarnya ada cara menghilangkan iklan di HP Samsung.

Tidak hanya mengganggu, terkadang iklan yang muncul secara berlebihan merupakan indikasi bahwa HP sedang diserang oleh malware. Oleh karena itu, kalian perlu melakukan antisipasi dengan mengetahui cara menghilangkan iklan di HP Samsung.

Berikut ini adalah beberapa cara menghilangkan iklan di HP Samsung yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

Cara Menghilangkan Iklan di HP Samsung

Buka aplikasi Google Play pada HP kamu.

Cari aplikasi Pop Up Ad Detector di Google Play.

Buka aplikasi terunduh dan berikan perizinan.

Setelah itu aplikasi akan bekerja untuk mendeteksi iklan pop up.

Pilih pada bagian iklan pop up.

Lanjutkan dengan melakukan uninstall.

Cara Menghilangkan Iklan pada HP Samsung Tanpa Aplikasi

Masuk ke Pengaturan.

Pilih More Connections Setting.

Pilih Private DNS.

Masukkan perintah settingan pada bagian Private DNS. Masukkan kode: dns.adguard.com

Jika sudah, klik tombol save.

Sekarang kamu sudah bisa menghilangkan iklan di HP Samsung yang tiba-tiba muncul

Penyebab ikan di Samsung

Malware

Malware atau virus pada HP Samsung juga bisa menjadi penyebab munculnya iklan tiba-tiba. Beberapa malware akan memasang iklan yang tidak diinginkan pada layar utama smartphone.

Pengaturan Aplikasi

Beberapa aplikasi memiliki pengaturan iklan yang bisa diubah oleh pengguna. Jika pengaturan tersebut tidak disesuaikan dengan perferensi pengguna, maka iklan yang tidak diinginkan akan terus muncul.

Aplikasi Pihak Ketiga

Iklan yang tiba-tiba muncul pada HP Samsung biasanya disebabkan oleh pihak ketiga yang sudah terinstall pada HP Smartphone. Beberapa aplikasi tersebut memang sengaja menampilkan iklan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Adware atau Program Iklan

Program iklan dirancang untuk menampilkan iklan pada perangkat pengguna. Adware bisa diinstall melalui berbagai cara, seperti melalui unduhan tidak resmi atau isntalasi.

Tips Mencegah Iklan Muncul pada HP Samsung

Gunakan aplikasi anti Malware

Instal aplikasi anti malware terpercaya pada HP Samsung. Aplikasi ini bisa membantu mengidentifikasi dan menghapus aplikasi yang berpotensi membahayakan dan menyebabkan munculnya iklan tiba-tiba.

Gunakan aplikasi resmi

Unduh aplikasi hanya dari sumber yang terpercaya seperti Google Play Store. Aplikasi resmi biasanya lebih aman dan terjamin dari segi keamanan sehingga dapat terhindar dari maslah iklan tiba-tiba muncul.

Matikan sumber yang tidak dikenal

Matikan opsi sumber tidak dikenal atau “unknown sources” pada pengaturan hp Samsung. Hal ini bisa mencegah aplikasi yang tidak diunduh dari sumber yang terpercaya untuk terinstal pada HP Samsung kamu.

Selalu memantau smartphone

Samsung menyediakan fitur Perlindungan Perangkat yang bisa diakses melalui menu Perawatan Perangkat dan Baterai. Melalui fitur tersebut sobat bisa mencegah smartphone terkena Malware dan Virus yang bisa menjadi salah satu penyebab iklan tiba-tiba muncul.

Perbaru sistem operasi

Kamu harus rutin memeriksa hp Samsung yang kamu miliki sudah menggunakan sistem operasi terbaru. Kamu wajib memeriksa pembaruan sistem operasi secara rutin untuk memperbaiki keamanan dan mengatasi bug yang bisa memicu munculnya iklan tiba-tiba.

Itulah beberapa cara menghilangkan iklan pada HP Samsung.

