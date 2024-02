14 Website Translate Bahasa Terbaik selain Google Translate

Bisnis.com, JAKARTA – Google Translate menjadi salah satu aplikasi penerjemah bahasa favorit banyak orang untuk menerjemahkan berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris. Selain karena hasil yang cukup baik, Google Translate mampu menerjemahkan dalam lebih dari 123 bahasa berbeda. Selain Google Translate, berikut aplikasi dan website translate bahasa yang bisa dicoba.

Namun, bagi Anda yang ingin menggunakan alternatif selain Google Translate, masih ada 5 aplikasi dan situs penerjemah alternatif yang cukup bisa diandalkan. Sejumlah aplikasi dan website penerjemah bahasa ini juga cukup bisa diandalkan.

Sebagian memiliki fitur-fitur yang tidak ada dalam Google Translate, sebagian lainnya dianggap memiliki kemampuan penerjemahan bahasa yang lebih baik dibandingkan Google Translate.

Website Translate Bahasa Terbaik

Berikut ini 5 website penerjemah bahasa terbaik selain Google Translate, seperti dilansir Bisnis dari berbagai sumber:

1. Yandex Translate

Yandex Translate adalah aplikasi translator yang dikembangkan oleh Yandex dari Rusia. Aplikasi ini mampu menerjemahkan banyak bahasa, bekerja sangat cepat, dan tidak hanya mampu menerjemahkan teks biasa.

Yandex Translate dapat digunakan untuk menerjemahkan bahasa dari website, dokumen (termasuk PDF, spreadsheet, dan tayangan slide), dan gambar.

Yandex Translate sangat membantu untuk pencarian sekali pakai, tetapi juga bagus digunakan untuk mempelajari bahasa baru. Ketika Anda menerjemahkan situs web, Anda dapat menaruh halaman asing tepat di sebelah halaman dalam bahasa Anda sehingga Anda dapat mempelajari kata mana yang sedang diterjemahkan, dan terjemahannya pun terus berlanjut ketika Anda mengeklik situs tersebut.

Jika Anda menggunakan penerjemah gambar, Anda dapat memperbesar tampilannya jika perlu untuk melihat teks yang lebih kecil. Jika ingin beralih menerjemahkan bahasa lain, Anda tidak perlu mengunggah ulang gambar tersebut.

Selain itu, Yandex Translate juga memiliki beberapa fitur spesial, seperti menyarankan perbaikan untuk terjemahan yang kurang tepat, menerjemahkan teks hingga 10.000 karakter, dan beralih di antara dua bahasa dengan satu tombol.

2. Bing Translator

Bing Translator adalah website penerjemah teks yang dikembangkan oleh Microsoft. Seperti beberapa website penerjemah bahasa lainnya, Bing Translator menawarkan fitur deteksi bahasa otomatis jika Anda tidak mengetahui bahasa yang perlu diterjemahkan.

Satu hal yang membuat situs web penerjemah ini berbeda adalah kesederhanaannya: hampir tidak ada apa-apa di layar, namun tetap berfungsi dengan baik.

Berikut ini sejumlah fitur penting Bing Translator:

Fungsi memperbaiki kesalahan.

Mudah menyalin teks yang diterjemahkan.

Kemudahan beralih di antara dua bahasa dengan satu tombol.

Penerjemahan melalui Bing Search.

Memungkinkan Anda berbicara ke dalam kotak teks dan mendengar terjemahan dengan keras.

Akses ke terjemahan frasa yang banyak digunakan.

Kelemahan dari Bing Translate ini adalah hanya dapat digunakan untuk menerjemahkan teks.

3. Reverso

Seperti Google Translate, website Reverso mampu menerjemahkan antar bahasa secara otomatis dan mendukung beberapa bahasa yang lebih umum.

Salah satu keunggulan website Reverso adalah mampu menerjemahkan sesuai konteks yang berbeda. Setelah melakukan terjemahan, tepat di bawah teks, Anda akan menemukan kotak berisi beberapa contoh lain tentang bagaimana terjemahan tersebut akan terlihat jika teks masukannya sedikit berbeda.

Misalnya, menerjemahkan "My name is Mary" ke bahasa Prancis akan menghasilkan jawaban yang biasa, yaitu Mon nom est Mary, tetapi Anda juga bisa melihat opsi terjemahan untuk "My name is Mary Cooper and I live here" dan "Hello, My name is Mary, I'll be with you till you go on this evening."

Selain website penerjemah, Reverso juga memiliki aplikasi untuk platform Windows dan layanan Premium berbayar yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti menerjemahkan teks yang lebih panjang, penerjemahan dokumen instant, serta bebas iklan.

4. Internet Slang Translator

Seperti namanya, Internet Slang Translator lebih ditujukan untuk bersenang-senang, bukan untuk penggunaan praktis. Cukup ketik beberapa kata yang ingin Anda ubah menjadi bahasa gaul, atau masukkan bahasa gaul internet untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris yang benar.

Meskipun Anda mungkin tidak menggunakannya untuk sesuatu yang realistis, tetap saja menyenangkan untuk melihat apa yang dihasilkan saat Anda mengetik bahasa gaul. Kemudian lagi, mungkin Anda baru mengenal beberapa istilah internet, dalam hal ini mungkin akan membantu Anda memahami apa yang dibicarakan oleh anak-anak.

Internet Slang Translator dapat menerjemahkan teks secara otomatis tanpa harus mengklik tombol. Selain itu, website ini dapat menerjemahkan istilah internet yang umum.

Di sisi lain, Internet Slang Translator hanya mendukung bahasa Inggris dan beberapa istilah dan kata kadang tidak diterjemahkan dengan tepat.

5. DeepL Translator

DeepL Translator diklaim sebagai website dan aplikasi penerjemah yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) canggih.

DeepL merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara gratis, namun juga menawarkan fitur berbayar yang memiliki sejumlah keunggulan, seperti penerjemahan dengan jumlah karakter tak berbatas, menerjemahkan dokumen tanpa mengubah format dokumen, serta fitur keamanan dan kerahasiaan dokumen.

DeepL juga memiliki fitur pemilihan alternatif penerjemahan hanya dengan mengklik kata/frasa yang diterjemahkan secara langsung. Terjemahan alternatif ini juga bisa langsung dipilih dan menggantikan kata sebelumnya.

Berdasarkan situs resminya, DeepL diklaim mampu menerjemahkan hingga 3 kali lebih akurat dari Google Translate.

”DeepL mampu menangkap nuansa sekecil apa pun dan mereproduksinya dalam terjemahan, tidak seperti layanan lainnya,” demikian penjelasan DeepL.

Aplikasi Penerjemah Bahasa di HP Terbaik

Berikut beberapa aplikasi penerjemah bahasa yang bisa Anda coba, diantaranya:

Google Translate: Aplikasi ini gratis dan mendukung terjemahan teks, gambar, suara, dan bahkan melalui kamera. Fitur ini membuatnya sangat berguna untuk penggunaan sehari-hari. Microsoft Translator: Dikenal karena keakuratannya dan fitur suara real-time yang memungkinkan percakapan lintas bahasa tanpa hambatan. iTranslate Translator: Memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan menyediakan terjemahan yang akurat serta cepat. Naver Papago: Aplikasi ini mendukung banyak bahasa dan menawarkan fitur-fitur canggih seperti terjemahan dari gambar dan percakapan. Speak and Translate: Menawarkan kemampuan untuk menerjemahkan teks dan percakapan dengan mudah serta akurat. UDictionary: Selain sebagai kamus, aplikasi ini juga dapat menerjemahkan teks dengan cepat dan akurat. Dict Box: Menawarkan terjemahan offline yang berguna saat tidak ada koneksi internet. Dict.cc: Aplikasi ini memiliki database kata-kata yang besar dan menawarkan terjemahan langsung dari sumber terpercaya. Dictionary Linguee: Selain memberikan terjemahan, aplikasi ini juga menyediakan contoh kalimat dari sumber tepercaya.

Demikian beberapa aplikasi dan website translator bahasa yang bisa Anda gunakan dengan berbagai fitur menarik di dalamnya.

