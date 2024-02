Indonesia Juara AFC eAsian Cup, Warganet Sebut Didikan Rental PS

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia meraih gelar juara AFC eAsian Cup 2023 usai mengalahkan Jepang di babak final dengan skor agregat 2-0. Tim esports Indonesia yang dimotori Rizky Faidan, Elga Cahya Putra, dan Akbar Paudie ini sukses menjadi juara dalam edisi pertama AFC eAsian Cup.

Menariknya, warganet merespons kemenangan tersebut sebagai hasil ‘didikan’ tempat penyewaan play station atau rental PS. Postingan mengenai rental PS pun menjadi trending di Indonesia dengan 4.400-an postingan hingga Selasa (6/2/2024) pukul12.30 WIB.

Padahal, belum diketahui, apakah keberhasilan Indonesia karena didikan rental PS atau bukan.

Diketahui, dahulu sebelum era gim mobile booming, beberapa masyarakat memilih bermain gim bola bersama teman-teman di rental PS. Lama permainan tergantung pada tujuan masing-masing pemain. Apakah untuk bermain biasa atau menggelar kompetisi.

Akun @virtualballers yang mengatasnamakan padepokan rental PS se-Indonesia memberikan ucapan terima kasih kepada para pemain.

“Terima kasih Rizky Faidan, Elga Cahya, Akbar Paudie, serta semua staff timnas eSports Indonesia atas effort & trophy kemenangannya. Apreasiasi setinggi-tingginya!” tulis Virtualballers dikutip, Selasa (6/2/2024).

“Indonesia bisa juara AFC eAsian Cup ini adalah bukti pentingnya grassroot. Coba bandingkan jumlah lapangan sepak bola yang layak dan mudah diakses dengan rental PS di tempat kalian,” tulis akun @idextratime.

“Ketika Kami dibina di Rental PS dan inilah hasilnya. KING INDO JUARA eFootball mengalahkan Jepang,” tulis @BolaBolaAja.

Sebelumya, Indonesia dipastikan menjadi juara setelah mengalahkan Jepang dengan skor agregat 2-0 dalam format best of three.

Pada laga pertama, Indonesia dan Jepang bermain sengit. Hingga laga berakhir skor 1-1 menutup waktu normal.

Pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti. Indonesia yang tampil lebih tenang mampu memetik kemenangan 3-2.

Pada laga kedua, Indonesia sudah membaca strategi permainan Jepang. Hasilnya, Garuda bisa mengantisipasi dengan baik.

Pergantian pemain dilakukan, Elga tampil menggantikan Akbar yang bermain pada gim pertama.

Indonesia pun mengandaskan Jepang dengan skor 1-0 pada laga kedua. Hasil itu sekaligus mengunci gelar juara buat Merah Putih.

Indonesia sudah menunjukkan kualitasnya dengan lolos sebagai juara Grup D, tanpa tersentuh kekalahan.

Di babak semifinal, Indonesia mengalahkan Thailand dengan 2 kemenangan tanpa balas.

