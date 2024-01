Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S23 Ultra, Yakin Harus Ganti?

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung, perusahaan elektronik asal Korea Selatan, resmi meluncurkan seri Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra. Smartphone anyar tersebut merupakan penerus dari S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra digadang-gadang sebagai seri terbaik dari ketiga model Galaxy S24. Selain memiliki pengaturan kamera yang jauh lebih serbaguna, mencakup dua kamera zoom, Galaxy S24 Ultra memiliki keunggulan karena ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3 di seluruh dunia.

Lantas, bagaimana perbandingannya dengan Galaxy S23 Ultra? Melansir sammobile, Jumat (19/1/2024) sekilas, Galaxy S24 Ultra dan Galaxy S23 Ultra terlihat sama, tetapi jika dilihat lebih dekat akan terlihat perubahan desain yang substansial.

Di Galaxy S24 Ultra, layarnya jauh lebih terang (2.600 nits vs 1.750 di S23 Ultra), dan kini dilindungi oleh Gorilla Glass Armor dari Corning. Samsung juga telah meningkatkan respons sentuhan sebesar 12%, yang memungkinkan pemrosesan input dan eksekusi lebih cepat saat bermain gim.

Perubahan lainnya, yakni penggunaan rangka titanium pada desainnya, membuat S24 Ultra terlihat dan terasa lebih premium sambil tetap memiliki fitur yang sudah ada seperti ketahanan air dan debu IP68. Hanya saja di bagian belakang desainnya bisa dibilang sama seperti sebelumnya. Bedanya, bagian tepinya rata dan memiliki pilihan warna baru.

Perubahan penting lainnya terdapat pada pengaturan kamera. S24 Ultra memiliki lensa telefoto 50MP baru dengan zoom optik 5x yang menggantikan telefoto 10x 12 megapiksel pada S23 Ultra. Meski terdengar seperti penurunan peringkat, tapi bukan itu masalahnya.

Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S23 Ultra Perbesar

Telefoto 5x dapat mengambil gambar lebih tajam berkat jumlah megapiksel yang lebih tinggi bahkan pada zoom 10x, dan memiliki kualitas cahaya rendah yang lebih baik berkat aperture yang lebih lebar (f/3.4, bukan f/4.9) dan peningkatan stabilisasi optik.

Selain itu, kamera zoom 50MP juga memungkinkan untuk merekam video 8K dengan zoom 5x. Semua smartphone Galaxy yang mendukung perekaman 8K hanya dapat melakukannya dengan kamera utama, karena tidak satupun dari mereka memiliki kamera telefoto (atau ultra lebar) dengan megapiksel yang diperlukan (video 8K setara dengan 33 megapiksel). Potret 5x sekarang juga dapat dilakukan, selain opsi 1x dan 3x yang lama.

Chipset Snapdragon 8 Gen 3 pada Galaxy S24 Ultra lebih bertenaga dan efisien dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2. Kendati begitu, peningkatan yang paling menonjol adalah pada performa AI dan pembelajaran mesin.

NPU (unit pemrosesan saraf) Generasi ke-8 hampir dua kali lebih cepat dan juga 40% lebih efisien. Ini akan membantu Galaxy S24 Ultra memroses semua fitur AI barunya yang mewah dengan lebih cepat tanpa menggunakan terlalu banyak daya.

Fitur AI tersebut merupakan bagian dari One UI 6.1, versi One UI yang dimuat pada seri Galaxy S24. One UI 6.1 juga akan hadir di seri Galaxy S23, tetapi tidak semua fitur AI akan masuk ke jajaran andalan 2023.

Galaxy S24, S24+, dan S24 Ultra akan mendapatkan pembaruan selama tujuh tahun setelah peluncuran, sedangkan Galaxy S23 dan perangkat lain yang diluncurkan sebelum Galaxy S24 tidak.

Pengguna mengambil gambar menggunakan Galaxy S24 ultra Perbesar

Snapdragon 8 Gen 3 juga memungkinkan konektivitas Wi-Fi 7 di Galaxy S24 Ultra, meskipun fitur konektivitas lainnya seperti UWB, 5G, NFC, dan lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana adanya.

Beberapa spesifikasi lainnya juga telah dikembangkan dalam Galaxy S24 Ultra. Pada seri ini, masih memiliki speaker stereo, stylus S Pen yang sama, baterai 5.000 mAh dengan pengisian kabel dan nirkabel 45W dan 15W, kamera depan 12MP, kamera belakang utama 200MP, dan kamera ultra 12MP.

Opsi penyimpanannya beragam mulai 256 GB, 512 GB, dan 1 TB, dengan masing-masing RAM 12 GB.

Secara dimensi, kedua ponsel bisa dikatakan serupa. Galaxy S24 Ultra lebih ringan 1 gram, lebih tipis 0,3 mm, dan lebih pendek serta lebar sekitar 1 mm dibandingkan S23 Ultra.

