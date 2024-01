Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah daftar harga iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 terbaru Januari 2024. Ada diskon spesial yang akan didapatkan jika membeli pada awal tahun ini.

Membeli iPhone di awal tahun menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Saat ini di pasaran, yang masih dijual adalah iPhone 11, 12, 13, 14 dan 15.

Kamu memang bisa membeli jenis iPhone yang lain, namun seri di bawah iPhone 11 biasanya tidak dijual resmi atau bahkan dalam kondisi bekas.

Pada bulan Januari 2024 ini, iPhone 11 dijual dengan harga Rp6 jutaan. Harga ini turun beberapa ratus ribu dari harga sebelumnya yang mencapai Rp7 jutaan.

Berikut adalah daftar harga iPhone januari 2024:

iPhone 11

iPhone 11 versi 64 GB - Rp 6.999.000

iPhone 11 versi 128 GB - Rp 8.499.000

iPhone 12

iPhone 12 versi 64 GB - Rp 8.999.000

iPhone 12 versi 128 GB - Rp 9.999.000

iPhone 12 versi 256 GB - Rp 13.499.000

iPhone 13

iPhone 13 versi 128 GB - Rp 10.999.000

iPhone 13 versi 256 GB - Rp 13.499.000

iPhone 13 versi 512 GB - Rp 15.499.000

iPhone 13 Pro versi 128 GB - Rp 13.999.000

iPhone 13 Pro versi 256 GB - Rp 14.999.000

iPhone 13 Pro versi 512 GB - Rp 15.999.000

iPhone 13 Pro versi 1 TB - Rp 16.999.000

iPhone 14

iPhone 14 versi 128 GB - Rp 12.999.000

iPhone 14 versi 256 GB - Rp 15.999.000

iPhone 14 versi 512 GB - Rp 19.999.000

iPhone 14 Plus versi 128 GB - Rp 14.999.000

iPhone 14 Plus versi 256 GB - Rp 17.999.000

iPhone 14 Plus versi 512 GB - Rp 21.999.000

iPhone 14 Pro versi 128 GB - Rp 16.999.000

iPhone 14 Pro versi 256 GB - Rp 19.499.000

iPhone 14 Pro versi 512 GB - Rp 23.499.000

iPhone 14 Pro versi 1 TB - Rp 27.499.000

iPhone 14 Pro Max versi 128 GB - Rp 18.999.000

iPhone 14 Pro Max versi 256 GB - Rp 21.499.000

iPhone 14 Pro Max versi 512 GB - Rp 25.499.000

iPhone 14 Pro Max versi 1 TB - Rp 29.499.000

iPhone 15

iPhone 15 versi 128 GB - Rp 15.499.000

iPhone 15 versi 256 GB - Rp 18.499.000

iPhone 15 versi 512 GB - Rp 22.499.000

iPhone 15 Plus versi 128 GB - Rp 17.499.000

iPhone 15 Plus versi 256 GB - Rp 20.499.000

iPhone 15 Plus versi 512 GB - Rp 24.499.000

iPhone 15 Pro versi 128 GB - Rp 19.999.000

iPhone 15 Pro versi 256 GB - 22.999.000

iPhone 15 Pro versi 512 GB - Rp 26.999.000

iPhone 15 Pro versi 1 TB - Rp 30.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 256 GB - Rp 23.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 512 GB - Rp 28.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 1 TB - Rp 32.999.000

