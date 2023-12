Google Pixel 8 Dinobatkan Jadi Ponsel Terbaik 2023 oleh Youtuber MKBHD

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang youtuber pengulas teknologi MKBHD atau Marques Brownlee menobatkan Google Pixel 8 sebagai "phone of the year" 2023.

Dalam videonya yang berjudul Smartphone Awards 2023", ia merilis daftar 10 ponsel terbaik dan 10 ponsel terburuk.

Google Pixel 8 berhasil mengalahkan iPhone dan Samsung dalam segi spesifikasinya yang dinilai lengkap dan tak kekurangan apapun.

Baca Juga TikTok Shop Ngegas Buka Keranjang Kuning di Tengah Dugaan Pelanggaran

Terlepas dari harganya yang memang lebih mahal, MKBHD menilai bahwa Google Pixel 8 adalah ponsel yang unggul karena laya dan update software hingga tujuh tahun yang dijanjikan oleh Google.

Meskipun bukan yang terbaik, namun Samsung dan iPhone sama-sama mendapat 2 penghargaan.

Samsung Galaxy S23 Ultra dinobatkan menjadi Best Big Phone karena memiliki layar besar, baterai hemat, kamera mumpuni, dan tambahan aksesoris S Pen yang berguna.

Baca Juga 6 Kode Redeem ML Aktif dan Valid 26 Desember 2023, Hadiahnya Fragment

Kemudian Samsung Galaxy A54 mendapat penghargaan The Value Award karena fitur-fiturnya.

Sedangkan Apple memenangkan kategori Best Camera untuk iPhone 15 Pro dan kategori Best Battery untuk iPhone 15 Plus.

Youtuber MKBHD juga menobatkan satu ponsel terburuk, yang diberikan kepada Solana Saga Cryptophone.

Berikut ini adalah daftar 9 ponsel terbaik dan 1 ponsel terburuk versi Youtube MKBHD dikutip dari 9to5Mac:

Phone of the year - Google Pixel 8

Best big smartphone - Samsung Galaxy S23 Ultra

Best compact smartphone - Asus ZenFone 10

Best camera phone - iPhone 15 Pro

The Value Award - Samsung Galaxy A54

Battery Award - iPhone 15 Plus

Best foldable phone - OnePlus Open

The Design Award - Honor Magic V2

Most Improved - Nothing Phone 2

Bust of the Year - Saga Solana Cryptophone

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News