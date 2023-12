Telkomsel Bersama Vidio Hadirkan Add-On Vidio Diamond

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel dan Vidio berkolaborasi menghadirkan ragam hiburan berkualitas dan tayangan olahraga dalam penawaran eksklusif paket Add-On Vidio Diamond seharga Rp1.000 bagi pelanggan baru IndiHomeTV. Dalam penawaran khusus yang berlaku selama periode 1 - 31 Desember 2023 tersebut, pelanggan dapat mengakses seluruh tayangan dalam paket Vidio Diamond dari berbagai pilihan kategori tontonan sesuai selera dan kebutuhan hiburan pengguna.

Melalui pembelian Add-On Vidio Diamond, penikmat konten serial Indonesia dapat menonton berbagai Vidio Original Series, mulai dari serial action Pertaruhan Season 2, drama cinta segitiga Merajut Dendam, hingga hits serial lokal lainnya, seperti The Sexy Doctor is Mine 2, My Nerd Girl 2, Virgin Mom 2, dan Love Ice Cream. Sedangkan pecinta olahraga bisa ikut menyaksikan keseruan siaran langsung berbagai jenis cabang pertandingan olahraga lokal maupun internasional, seperti BRI Liga 1, Pegadaian Liga 2, Pro Liga, Livoli, IBL, Serie A, La Liga, Ligue 1, UCL, UEL, FA Cup, NBA, hingga Liga Inggris Premier League.

Vice President Home Broadband & FMC Consumer Marketing Telkomsel Dedi Suherman mengatakan, “Sebagai penyedia layanan konvergensi terbesar di Indonesia, Telkomsel terus meningkatkan layanan IPTV IndiHome sesuai perkembangan kebutuhan digital masyarakat. Selaras dengan semangat Telkomsel yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk ciptakan terobosan melalui kolaborasi, kami berharap langkah kerja sama strategis dengan Vidio dapat melengkapi pengalaman menonton para pelanggan, sekaligus menambah #SemarakSemangat perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang."

Hermawan Sutanto, Chief Operating Officer Vidio, mengatakan, “Pertandingan Liga Inggris paling seru dinikmati di layar lebar TV dengan koneksi internet cepat dari IndiHome. Promo ini akan memberikan akses ke lebih banyak ruang keluarga di Indonesia menjadi pusat hiburan digital dengan semua ragam konten yang Vidio miliki tersaji untuk setiap anggota keluarga, dari Ayah, Ibu, Kakak, hingga Adik.”

Dengan masa aktif selama 1 bulan, penawaran istimewa Add-On Vidio Diamond dengan harga Rp1.000 ini berlaku untuk pembelian pertama oleh pelanggan baru IndiHomeTV. Pada bulan berikutnya, akan dikenakan harga normal Rp99 ribu.

Adapun IndiHomeTV adalah salah satu layanan utama dari IndiHome, layanan fixed broadband dari Telkomsel yang menghadirkan internet dan hiburan di rumah dengan jaringan serat optik TelkomGroup terluas yang menjangkau 507 dari 514 kota/kabupaten hingga ke pulau-pulau terluar Indonesia, membentang sejauh lebih dari 170.000 km atau setara dengan 4 kali keliling bumi, dan melingkupi pusat kota hingga desa-desa terpencil di seluruh nusantara dengan lebih dari 14 juta optical port. Layanan IndiHomeTV menyediakan berbagai pilihan konten terlengkap dari 152 channel TV dan berbagai platform video streaming ternama.

Informasi lebih lanjut tentang IndiHome dan Add-On Video Diamond dapat diakses melalui laman indihome.co.id/addon/vidio.

