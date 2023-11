Suara John Lennon Vokalis The Beatles Bisa Terdengar Lagi Berkat AI

Bisnis.com, JAKARTA - Band legendaris asal Inggris, The Beatles meluncurkan lagu barunya yang sekaligus lagu terakhirnya yang bertajuk “Now and Then”. Lagu ini dinyanyikan oleh sang vokalis band John Lennon yang telah meninggal dibantu dengan kecerdasan buatan (AI).

Sebagaimana diketahui, musisi ini sudah meninggal karena ditembak oleh penggemarnya pada 8 Desember 1980.

Namun, beberapa tahun sebelum kematiannya, John Lennon sempat membuat sejumlah lagu, seperti lagu Now and Then, Free as a Bird, dan Real Love.

Pada 1994, istri John Lennon, Yoko Ono pun memberikan rekaman tersebut kepada gitaris The Beatles Paul McCartney. Kemudian, lagu inipun diselesaikan oleh McCartney, bersama dengan drummer Ringo Starr dan gitaris George Harrison.

Akan tetapi, pada saat itu dengan keterbatasan teknologi, vokal dan piano Lennon tidak dapat dipisahkan, sehingga lagu Now and Then belum kunjung dipublikasikan.

“Dalam demo tape John, pianonya agak sulit didengar. Dan pada masa itu, tentu saja, kami tidak memiliki teknologi untuk melakukan pemisahan,” kata McCartney dalam mini-dokumenter baru tentang lagu tersebut dikutip dari The Verge, Kamis (16/11/2023).

Seiring berjalannya waktu, McCartney, Harrison, dan Starr pun semakin pesimistis pada lagu tersebut. Hal ini diperparah dengan meninggalnya Harrison pada 2001.

Sampai lebih dari seperempat abad kemudian, sutradara Peter Jackson mencoba kembali untuk memisahkan vokal dan aransemen lagu “Now and Then” dengan kecerdasan buatan, yang ternyata berhasil.

“Kita berhasil memisahkan suara John dan membuatnya menjadi bersih dengan AI,” ujar McCartney.

Kemudian, Jakson, McCartney, dan Ringo pun langsung menggabungkan rekaman dengan musik yang telah diaransemen ulang, sehingga muncullah karya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Pada saat itu, Ringo Starr bahkan dapat merasakan kehadiran John Lennon di sana.

“Itu adalah saat terdekat kami untuk memiliki dia (Lennon) kembali ke ruangan. Jadi itu sangat emosional bagi kita semua, seperti John ada di sana,” ujar personil The Beatles tersebut dikutip dari The Guardian.

Saat ini, lagu “Now and Then” sudah tersedia di berbagai layanan streaming musik. Lagu yang diproduksi selama 45 tahun ini telah mengumpulkan lebih dari 11 juta streaming serta 73.000 penjualan fisik dan digital sejak pertama kali dirilis pada 2 November 2023.

Selain itu, lagu “terakhir” The Beatles ini juga masuk ke 10 besar tangga Billboard Hot 100.

