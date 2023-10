Daftar Loker yang Dibuka oleh TikTok untuk E-Commerce di Indonesia

Bisnis.com, SOLO - Kembalinya TikTok Shop di Indonesia diprediksi akan diluncurkan dalam waktu dekat ini.

Sejumlah informasi menyebutkan bahwa TikTok Shop akan kembali dalam bentuk e-commerce. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan lowongan kerja (loker) di platform LinkedIn oleh TikTok.

Dari pantauan Bisnis, TikTok mencari kandidat untuk Divisi E-Commerce, yang akan ditempatkan di Jakarta. Adapun posisi yang dibuka yakni Business Communications Expert, Marketing and Partnership, Campaign & Community, Fashion, MCN Management, Business Development, Customer Service Specialist, IP Campaign.

Dalam laman resminya, TikTok mengatakan bahwa e-commerce merupakan bisnis yang tepat bagi perusahaan. Pembukaan e-commerce ini pun menjadi solusi bagi orang-orang untuk mengembangkan bisnis mereka.

“Kita mencari orang-orang yang bersemangat dan berbakat untuk bergabung dengan tim produk dan operasi kami. Bersama-sama kita dapat membangun ekosistem e-commerce yang inovatif, aman, dan intuitif bagi pengguna kami,” dikutip dari lowongan pekerjaan IP Campaign di career.tiktok.com, dikutip Kamis (19/10/2023)

Sebelumnya, sekitar lebih dari 50 lowongan terkait pekerjaan e-commerce TikTok ditemukan di laman LinkedIn TikTok global.

Menariknya, walaupun mayoritas lowongan bertempat di Indonesia, tetapi adapula sejumlah lowongan untuk e-commerce TikTok Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, ditemukan pula lowongan untuk magang yang dimulai pada 2023 dan 2024.

