4 Fitur iPhone 15 yang Mirip dengan Android

Bisnis.com, JAKARTA – Apple baru saja memperkenalkan empat varian iPhone 15 terbarunya. Apa saja yang ditiru iPhone dari smartphone android?

Ada banyak perubahan besar yang dilakukan pada iPhone 15, mulai dari tampilan, desain, serta fitur-fitur khusus. Fitur-fitur khusus inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi iPhone.

Namun, tahukah Anda bahwa pada model terbarunya, Apple telah mengganti serta menambahkan beberapa fitur yang sebelumnya sudah tersedia di perangkat android?

Dilansir laman Android Central dan Gearrice, Senin (18/9/23), berikut adalah beberapa fitur pada iPhone 15 yang sebelumnya sudah tersedia pada perangkat android.

1. USB tipe C

Kali ini perusahaan Apple telah menyertakan USB Tipe C pada iPhone 15 dan semua gadget yang baru saja diluncurkan. Sebelumnya, ponsel ini mengisi daya melalui port pengisian daya Lightning. Namun, tipe C jauh lebih cepat daripada port lightning. Tipe C pertama kali digunakan oleh perusahaan LeEco pada tahun 2015.

iphone 15 sudah pakai type c Perbesar

2. Kamera Periskop

Perubahan lain yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pengguna iPhone adalah lensa telefoto periskop yang lebih baik, dan kini telah hadir dalam bentuk kamera "baru" di iPhone 15 Pro Max. Meskipun belum ada di ponsel Android selama USB-C, Anda harus kembali ke Huawei P30 Pro dari tahun 2019.

Implementasi Apple menawarkan kemampuan 5x optical zoom, sebuah peningkatan dari 3x telephoto zoom pada model iPhone lainnya dan menyamai apa yang ditawarkan oleh Google Pixel 7 Pro terbaru. Mengikuti tren, ini hanyalah setengah dari apa yang akan Anda dapatkan dari Galaxy S23 Ultra dan kemampuan zoom optik 10x.

3. Perekaman Video 3D

iPhone 15 Pro dan Pro Max dilengkapi dengan fitur perekaman video 3D. Namun, fitur ini pertama kali diperkenalkan oleh HTC di HTC EVO 3D pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, HTC berupaya melakukan berbagai cara untuk memikat pengguna dan meningkatkan kemampuan kamera smartphone. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan HTC EVO 3D, yang memungkinkan pengguna untuk menangkap konten 3D dan melihat konten tersebut langsung di ponsel mereka.



4. Bingkai titanium

Selain USB-C, kamera periskop, dan perekaman video 3D, Apple memiliki "One More Thing" yang dicuri dari ponsel Android sebelumnya. Bisa dibilang, perubahan terpenting kedua dari semuanya adalah pengenalan casing "titanium kelas 5".

Meskipun tidak terlalu ditonjolkan pada saat pengumuman, Apple sebenarnya hanya menggunakan titanium untuk bingkai, dan masih mengandalkan kaca untuk bagian belakang.

Meskipun Apple mungkin dapat menggembar-gemborkan bahwa ini adalah satu-satunya smartphone saat ini yang tersedia dengan bahan titanium, namun hal itu mungkin tidak akan bertahan lama. Rumornya, Xiaomi 14 Pro yang akan datang juga akan menggunakan "paduan titanium" untuk bingkainya. (Kresensia Kinanti)

