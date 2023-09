Spesifikasi Lengkap iPhone 15, Plus, Pro, dan Pro Max, Sekarang Pakai USB-C!

Bisnis.com, JAKARTA – Apple resmi meluncurkan smartphone flagship terbarunya, iPhone 15 dan iPhone 15 Pro, lewat pehelatan bertajuk Wanderlust pada Selasa (12/9/2023) waktu AS.

Melansir Reuters, Rabu (13/9/2023), lini iPhone terbaru yang dirilis sama dengan generasi sebelumnya, terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 dijual mulai dari US$799, sedangkan iPhone 15 Plus mulai dari US$899 dan seri Pro mulai dari US$999. Sementara itu, iPhone 15 Pro Max dibanderol dengan harga US$1.199. Apple menawarkan model iPhone 15 Pro Max seharga US$1.099 dengan memori yang lebih kecil.

Salah satu perubahan besar yang dinantikan adalah iPhone 15 dan iPhone 15 Pro kini menggunakan port USB-C, menggantikan port lightning untuk pengisian dayanya.

Melansir GSMArena, Apple membawa sejumlah desain baru di seri iPhone 15 Pro. Seri Pro baru ini memiliki bezel tipis dengan frame titanium. Dengan begitu, dimensi keseluruhan ponsel lebih kecil dari lini sebelumnya, meskipun tetap mempertahankan ukuran layar yang sama.

Baik seri iPhone 15 dan Pro memiliki ukuran layar yang sama dengan generasi sebelumnya. iPhone 15 dan iPhone 15 Pro menggunakan layar OLED 6,1 inci dengan Super Retina XDR Display beresolusi 2.556x1.179 pixel dan kepadatan layar 466 ppi.

Sementara itu, layar iPhone 15 Plus dan Pro Max berukuran lebih besar 6,7 inci dengan resolusi 2.786x1.290 pixel dan kepadatan 460 ppi.

Di dapur pacunya, iPhone 15 Pro dan Pro Max ditenagai oleh Chip A17 Pro terbaru. Chipset ini adalah chip industri pertama yang dibuat dengan proses fabrikasi 3nm. Di A17 Pro terdapat prosesor 6 core dengan 2 core performance, yang menurut Apple 10 persen lebih cepat daripada A16 Bionic, dan 4 efficient core.

Di sisi kamera, iPhone 15 Pro dan Pro Max mengandalkan kamera 48 MP dilengkapi sensor yang lebih besar dengan piksel pre-binned 1,22µm dan stabilisasi sensor-shift generasi kedua.

Sementara itu, iPhone 15 dan Plus memiliki kamera 48 MP dengan sensor yang lebih memiliki sensor yang lebih kecil. Meskipun begitu, kamera iPhone 15 dan Plus dapat memotret dengan fitur telefoto 2. Dengan kamera sekunder 12 MP, ipHone 15 dan Plus memiliki kemampuan zoom optikal hingga 5x.

Apple mengklaim kamera ini dapat menghasilkan foto dengan detail yang lebih tajam, warna yang lebih jelas, dan performa rendah cahaya yang lebih baik.

iPhone 15 dan iPhone 15 Plus ditawarkan dengan kapasitas 128GB, 256 GB, dan 512GB. Sementara itu, iPhone 15 Pro memiliki kapasitas 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB, sedangkan varian Pro Max tersedia dari kapasitas 256GB hingga 1TB.

Pre-order iPhone 15 akan dimulai pada 15 September 2023 mendatang dan pengiriman pertama akan dilakukan pada 22 September.

