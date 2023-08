Sony Naikkan Harga Langganan Playstation Plus, Ini Perinciannya

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah pengumuman kenaikan harga langganan Xbox, Sony menyusul dengan kenaikan harga langganan PlayStation Plus mulai bulan depan, tepatnya pada 9 September 2023.

Hal ini disampaikan Sony melalui blog resmi PlayStation pada Rabu (30/8/2023). Disebutkan paket tahunan Essential akan naik dari US$60 atau sekitar Rp913.000 menjadi US$80 atau sekitar Rp1,2 juta, paket Extra dari US$100 atau sekitar Rp1,5 juta menjadi US$135 atau sekitar Rp2 juta, dan paket Premium dariUS $120 atau sekitar Rp1,8 juta menjadi US$160 atau sekitar Rp2,4 juta.

“Harga baru untuk langganan 12 bulan akan tetap pada potongan harga jika dibandingkan dengan pembelian langganan 1 bulan atau 3 bulan selama periode 12 bulan,” tambah Sony dalam unggahannya.

Baca Juga Sony Dikabarkan Bakal Rilis PS5 Slim, Ini Bocoran Harganya

Sony belum mengumumkan perubahan tarif bulanan, yang diketahui seharga US$10 atau sekitar Rp152.000 untuk paket Essential, US$15 atau sekitar Rp228.000 untuk paket Extra, dan US$18 atau sekitar Rp274.000 untuk paket Premium, atau triwulanan, yang diketahui seharga US$25 atau sekitar Rp380.000 untuk paket Essential, US$40 atau sekitar Rp609.000 untuk paket Extra, dan US$50 atau sekitar Rp761.000 untuk paket Premium untuk saat ini.

Kenaikan harga disebutkan tidak berlaku hingga tanggal perpanjangan berikutnya atau setelah 6 November 2023 bagi pengguna yang saat ini telah berlangganan PlayStation Plus.

Namun, setiap perubahan pada akun berlangganan pengguna, seperti peningkatan dan penurunan versi, atau pembelian waktu tambahan, akan dikenakan tarif terbaru.

Sony menyebutkan kenaikan harga akan berlaku secara global. Artinya, pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan dikenakan tarif terbaru.

Lebih lanjut, perusahaan menyebut kenaikan harga ini akan memungkinkan perusahaan untuk terus menghadirkan gim berkualitas tinggi dan manfaat bernilai ke dalam layanan tersebut.

Namun, agak kontradiksi dengan janjinya, tiga gim bulanan yang akan tersedia untuk ketiga paket langganan di bulan September, yakni Saints Row, Black Desert – Traveler Edition, dan Generation Zero, diketahui telah menerima ulasan yang kurang baik dari pelanggan, maka kenaikan harga yang diumumkan Sony barangkali akan sulit diterima pengguna.

Meskipun begitu, PS Plus secara umum lebih murah dibandingkan tingkatan Game Pass yang setara. Paket tahunan PS Plus Essential lebih murah US$52 atau sekitar Rp792.000 dibandingkan Xbox Game Pass setahun, sedangkan membership PS Plus Premium 12 bulan lebih murah US$44 atau sekitar Rp672.000 dibandingkan Game Pass Ultimate untuk jangka waktu berlangganan yang sama.

Namun, Microsoft memberikan akses ke semua gim pihak pertamanya melalui Game Pass setelah dirilis, sebuah penawaran menarik yang tidak dapat ditandingi oleh Sony. (Lydia Tesaloni Mangunsong)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News