HUT Ke-78 RI, PUBG Mobile Rilis Kostum Baru Bertema Garuda

Bisnis.com, SOLO - Publisher gim PUBG Mobile resmi meluncurkan kostum in game bertema Indonesia untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Dikutip dari keterangan resmi PUBG Mobile, Selasa (15/8/2023), kostum tersebut diberi nama Garuda Series Hunter.

Kostum tersebut bernuansa Merah Putih dan terinspirasi dari lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila.

Lebih lanjut, Garuda Series Hunter terdiri dari tiga bagian yaitu kostum (set), aksesoris kepala (cover), dan aksesoris wajah (mask).

Para pemain PUBG Mobile bisa mendapatkan ketiga pernak-pernik tersebut dengan harga mulai dari 1 Ocean Crystal atau setara 20 UC. Kostum Garuda Series Hunter bisa dibeli hingga 15 September 2023.

Perayaan HUT RI di dalam permainan PUBG Mobile juga semakin seru dengan hadirnya fitur baru yakni Panjat Pinang mulai 11-22 Agustus.

Para pemain dapat menyelesaikan berbagai tantangan untuk memenangkan total hadiah 5.000 UC dan hadiah utama ponsel pintar Oppo Reno 6.

Hadiah tambahan berupa ribuan UC dan ponsel pintar itu juga menanti para pemain yang ikut berpartisipasi dalam ajang media sosial Outfit Challenge.

Guna makin memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, PUBG Mobile juga merilis video Garuda Series Hunter bertajuk The Rise of Garuda: A Tale of Courage and Unity yang bisa disaksikan pada kanal resmi PUBG Mobile.

Selain Garuda Series Hunter, para pemain PUBG Mobile juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai pernak-pernik in game menarik yang saat ini tersedia di dalam permainan, seperti skin mobil DBS Volante, Valkyrie, dan DBX707 yang merupakan kolaborasi dengan produsen mobil sport mewah Aston Martin.

Lebih lanjut, puluhan pernak-pernik kolaborasi dengan anime Dragon Ball Super, serta deretan skin kolaborasi Alan Walker turut hadir kembali di PUBG Mobile yang telah dinantikan para penggemar.

