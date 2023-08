Jadwal MPL ID Season 12 Week 5: "Derby STM" Bigetron vs Alter Ego

Bisnis.com, SOLO - Jadwal MPL ID Season 12 week 5 akan dimulai pada akhir pekan ini, ada partai seru Bigetron vs Alter Ego pada hari kedua.

Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia (MPL ID) Season 12 akan memasuki pekan kelima pada Kamis (17/8/2023).

Pada Hari Kemerdekaan RI, ada dua pertandingan MPL ID yang akan dimainkan pada sore dan malam, yakni Dewa United vs Aura Fire dan Alter Ego vs Rebellion Zion.

Aura mengincar bounce back untuk bangkit usai menelan kekalahan dari Alter Ego pada pekan keempat. Performa Aura juga terbilang sedang menanjak sejak kehadiran Explaner baru, Aran.

Pada laga lainnya, Alter Ego tampil perkasa dengan menyapu bersih kemenangan pada pekan keempat. Capaian ini terbilang positif setelah Udil dan kawan-kawan gagal menang dalam tiga minggu awal.

Alter Ego juga menjadi satu-satunya tim yang main empat kali dalam week kelima ini.

Kemudian pada Jumat (18/8/2023) juga ada dua laga lainnya yang bakal dipertandingkan yakni Geek Fam vs Bigetron Alpha dan Alter Ego vs RRQ Hoshi.

Geek Fam belum menemukan performa yang konsisten, meski sempat membuat kejutan dengan mengalahkan RRQ. Di sisi lain, Bigetron yang sempat diunggulkan justru sering terpeleset hingga gagal menang.

Duel lain yakni Alter Ego kontra RRQ juga akan menjadi duel sengit. Alter Ego akan menguji konsistensi mereka dengan tim yang berada di peringkat kedua klasemen sementara.

Hari ketiga, Sabtu (19/8/2023), ada tiga pertandingan yaitu Onic Esports vs Geek, Bigetron vs Alter Ego, dan RRQ vs Aura.

Tiga partai yang dipertandingan Sabtu ini sangat layak untuk dinantikan karena memainkan tim-tim besar. Khusus Onic, mereka adalah juara paruh musim MPL ID Season 12 sekaligus juara bertahan.

Pada hari keempat alias hari terakhir (Minggu (20/8/2023), dua pertandingan akan menjadi laga penutupan week kelima.

Ada duel kuda hitam Rebellion Zion vs Dewa United dan Alter Ego vs Onic sebagai laga terakhir.

Berikut jadwal MPL ID Season 12 Week 5:

