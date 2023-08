Indef: Layanan Komplit jadi Strategi Jitu Start Up Lebih Diminati

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan layanan yang komplit dinilai menjadi jurus ampuh bagi perusahaan rintisan atau start up bertahan dari kompetisi yang ketat.

Tim riset dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menyatakan banyaknya layanan tersebut bisa berhasil dengan catatan masih berada di dalam satu ekosistem yang sama.

“Ekosistem ini bisa dengan satu aplikasi saja [superapps] atau juga dengan memecah ke beberapa aplikasi, tetapi masih satu ekosistem,” ujar Huda kepada Bisnis, pada Rabu (2/8/2023).

Baca Juga Elon Musk Dirikan Start Up xAI untuk Saingi ChatGPT

Huda mencontohkan, layanan tambahan pengiriman makanan yang ada di aplikasi Gojek dan Grab. Menurutnya, hal itu dapat digabungkan atu karena kedua perusahaan ini memiliki model bisnis utama yang masih mirip dengan lini bisnis tambahan tersebut.

Kendati demikian, Huda juga menyatakan semua layanan tidak harus berada dalam satu aplikasi yang sama.

Misalnya, pembuatan aplikasi baru dari Gopay. Menurut Huda, hal ini justru berimplikasi positif karena dapat menyasar pangsa pasar nonGojek.

Baca Juga Indef: Produk Impor China Banjiri Platform Belanja Online

“Terkait dengan superapps, saya rasa akan sangat tergantung dari kebutuhan perusahaan,” ujar Huda.

Seperti yang diketahui, kondisi buruk makroekonomi yang menimpa bisnis startup dan perusahaan teknologi di dunia juga berdampak hingga Indonesia.

Pada tahun ini saja, sudah ada lima perusahaan teknologi yang melakukan PHK massal.

Baca Juga Indef Nilai Skema Insentif Biodiesel Perlu Ditinjau Ulang

Lalu, pada tahun lalu, sudah ada sekitar 25 perusahaan di Tanah Air yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Adapun beberapa di antaranya merupakan perusahaan superapps seperti GoTo, Grab, dan Shopee.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News