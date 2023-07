Produk FMC Ultra Speed Telkomsel Bidik 5 Wilayah Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel One, brand konvergensi (FMC) miliki PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), menawarkan layanan dengan beragam kecepatan. Salah satunya adalah paket Dynamic Telkomsel One dengan kecepatan hingga 2 Gbps.

Produk ini dipasarkan secara terbatas dan baru hadir di lima kota besar pada tahap awal.

Vice President Home Broadband and FMC Consumer Marketing Telkomsel Dedi Suherman mengatakan perseroan tidak akan mendorong paket Dynamic Telkomsel One secara masif atau pun sembarangan.

Telkomsel akan melihat densitas penduduk di suatu wilayah dan kecepatan internet yang dibutuhkan mereka.

Khusus Dynamic Telkomsel One yang menawarkan kecepatan hingga 2 Gbps dan baru akan menghadirkan di lima kota.

“Pada tahap awal kami hanya menawarkan di 5 kota yaitu di Medan, Bandung, Jabodetabek, Surabaya dan Makassar,” kata Dedi di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Baca Juga Telkomsel Rilis Produk FMC, Ini Manfaat dan Potensi Pasarnya

Dyanamic Telkomsel One adalah paket internet yang menawarkan kecepatan hingga 2Gbps, kuota keluarga 80 GB untuk 6 nomor, Internet pasti terkoneksi 40GB, dan telpon selama 100 menit.

Sesuai dengan banyaknya benefit yang ditawarkan, paket ini pun dibanderol dengan harga yang premium senilai Rp2,5 juta/bulan.

Adapun untuk paket Dynamic dengan kecepatan internet yang lebih rendah yaitu 1 Gbps dan kuota keluarga 35 GB dibanderol dengan harga Rp1,5 juta/bulan.

Sementara itu Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit mengatakan Telkomsel One tidak hanya hadir untuk produk saja, melainkan juga punya One aplikasi dan One Touchpoint.

Dengan Telkomsel One, Telkomsel ingin melayani seluruh kebutuhan pelanggan, baik internet rumah maupun internet bergerak melalui satu aplikasi. Telkomsel juga telah menyiapkan 754 titik layanan yang siap membantu pelanggan untuk bermigrasi ke Telkomsel One.

“Kami juga memiliki 754 titik layanan gabungan dari GraPARI dan Plasa Telkom, sehingga pelanggan dapat bertanya mengenai produk baru,” kata Sigit.

Sebelumnya, Telkomsel resmi merilis brand produk FMC mereka yaitu FMC One. Produk FMC Telkomsel dibanderol dengan harga mulai dari Rp120.000 dengan kecepatan yang ditawarkan hingga 2Gbps.

Produk ini telah tersedia di lebih dari 500 kota di seluruh dunia. Namun, untuk produk Dynamic Telkomsel One masih terbatas pada 5 wilayah saja.

Induk Telkomsel, Telkom, berharap pada tahun ini lebih dari 1 juta pelanggan IndiHome bermigrasi menggunakan FMC. Telkom juga berharap pendapatan dari IndiHome yang dikelola Telkomsel dapat meningkat tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News