Realme 11 Pro Series 5G Hadir dengan Kamera 200 Megapixel

Bisnis.com, JAKARTA - realme memperkenalkan smartphone teranyar, Realme 11 Pro Series 5G, dengan terobosan baru dalam hal kamera dan desain yang premium. Varian baru ini akan dilengkapi dengan 200 MP, 4 kali SuperZoom, dan SuperOIS.

Diketahui, 200MP merupakan piksel tertinggi di industri ponsel pintar pada saat ini sehingga dapat mengambil lebih banyak detail untuk hasil foto yang lebih jernih dan tajam. Selain itu, fitur SuperOIS akan membuat pengambilan gambar menjadi lebih stabil dan jernih.

Marketing Director Realme Indonesia Michonne Wang menyatakan realme berkomitmen untuk terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam menciptakan era baru fotografi smartphone.

“Sesuai dengan prinsip kami ‘No Leap, No Launch’, kami berkomitmen untuk selalu memberikan terobosan inovasi kepada generasi muda di setiap produk baru kami,” ujar Michonne dikutip, Senin (10/7/2023).

Lebih lanjut, realme 11 Pro Series 5G juga akan memiliki desain yang mewah karena dibuat dari material Premium Lychee Vegan Leather, hasil kolaborasi dengan mantan desainer grafis dan teksil Gucci, Matteo Menotto.

realme menonjolkan berusaha mengintegrasikan keindahan urban multi-fashion ke dalam desain eksterior Realme 11 Pro Series 5G.

Varian baru realme ini juga dilengkapi dengan layar lengkung kelas flagship dengan frekuensi peredupan tertinggi serta fitur pengisian daya cepat 100W SUPEROOC, sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan kehabisan daya saat beraktifitas.

realme 11 Pro Series 5G ini akan diluncurkan dalam acara Realme 11 Pro Series 5G “200MP. Zoom to the Next Level” Launch Event pada 18 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. realme belum memberitahu harga untuk ponsel terbarunya.

realme merupakan salah produsen ponsel yang gencar memperkenalkan merek baru. Bulan lalu, realme meluncurkan realme C53 NFC di Indonesia, yang diklaim dapat menjadi game changer di kelas bawah (entry-level).

Ponsel tersebut membawa beberapa fitur andalan seperti: 33W Champion Charge, 12GB+128GB Champion Storage, dan Shiny Champion Design, serta AI Camera 50MP yang dapat diandalkan. realme membanderol ponsel tersebut dengan harga Rp2 juta.

Sementara itu menurut Counterpoint Monthly Indonesia Tracker terbaru Jumat (19/5/2023), realme mencatat peningkatan pengiriman pada kuartal I/2023 sebesar 8,1 persen secara year-on-year/y-o-y dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

