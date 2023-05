Pengiriman Ponsel Realme Kuartal I/2023 Naik 8,1 Persen

Bisnis.com, JAKARTA - Realme, produsen ponsel asal China, mengeklaim berada di posisi keempat ponsel di Indonesia berdasarkan laporan dari Counterpoint.

Menurut Counterpoint Monthly Indonesia Tracker terbaru Jumat (19/5/2023), Realme mencatat peningkatan pengiriman di kuartal I/2023 sebesar 8,1 persen secara year-on-year/y-o-y dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Marketing Director Realme Indonesia Michonne Wang mengatakan laporan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Realme menjadi satu-satunya Top 5 merek ponsel di Tanah Air yang mencatatkan peningkatan.

Kendati demikian, secara keseluruhan pengiriman ponsel di Indonesia pada kuartal I/2023 mengalami penurunan 7,6 persen YoY.

Michonne juga mengatakan momen Ramadhan serta kehadiran Realme C55 NFC berhasil meningkatkan penjualan berkat fitur-fitur yang diberikan. Sehingga bisa meningkatkan kembali gairah performa pasar yang pada akhirnya membawa Realme ke prestasi membanggakan.

“Hal ini membuktikan bahwa produk kami mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat dan pencapaian luar biasa dalam hal penjualan, terutama melalui Realme C55 NFC," kata Michonne dalam keterangan resmi, Kamis (25/5/2023).

Meluncurkan Realme C55 NFC sebelum bulan Ramadan terbukti dapat memikat perhatian konsumen di pasar, terutama saat momen Ramadan lalu.



Melalui pengaplikasian teknologi smartphone yang berani dan optimalisasi model bisnis, Realme tetap menjadi game changer untuk industri smartphone dalam negeri, membawa kejutan dan kemungkinan tak terbatas bagi anak muda.

Salah satu penyumbang terbesar dari pencapaian ini bagi Realme datang dari lini C Series, dengan adanya penerapan strategi baru di lini series yakni C for Champion dan kehadiran Realme C55 NFC. Lini C Series Realme terus mendapatkan kepercayaan pasar akan smartphone terjangkau tetapi membawa performa dan fitur di atas standar kelasnya.



Realme mengklaim ponsel ini berhasil sold out dalam 10 menit saat penjualan perdananya melalui Flash Sale di Indonesia dan mencetak rekor penjualan tertinggi bagi Realme di rentang harga Rp2-3 juta yang meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan dengan tahun 2022 dalam periode yang sama.



"Penerimaan pasar akan ponsel champion ini pun terus meningkat hingga momen lebaran kemarin, yang membuat Realme percaya diri untuk merilis varian warna baru Realme C55 NFC," tutupnya.

