Pergantian Direksi GOTO untuk Mengejar Profitabilitas

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menduga salah satu tujuan penunjukkan Patrick Sugito Walujo sebagai CEO baru GOTO menggantikan Andre Soelistyo, untuk mendorong bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) makin melesat.

Latar belakang Patrick Walujo memiliki peran penting.

Peneliti Indef Nailul Huda berpendapat penunjukkan Patrick sebagai upaya GOTO dalam mempercepat tujuan perusahaan untuk mencapai Ebitda (pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi) positif dan lain sebagainya.

Baca Juga Garibaldi Thohir Mundur dari Komisaris Utama GOTO, Masih Pegang 1 Miliar Saham

Sentuhan Patrick akan melahirkan beberapa perubahan strategi bisnis di Goto, yang membuat dekakorn itu tumbuh.

“Pengalaman Patrick di beberapa perusahaan atau lembaga menjadi salah satu bekal menuju hal tersebut. Terlebih Patrick juga komisaris di Indosat pascamerger,” kata Huda kepada Bisnis, Jumat (9/6/2023).

Sekadar informasi, pada kuartal I/2023, GOTO mencatat rugi turun menjadi Rp3,86 triliun, atau turun 40,31 persen dibandingkan dengan posisi rugi kuartal pertama tahun lalu sebesar Rp6,47 triliun.

Baca Juga Prospek Saham GOTO Usai Patrick Walujo Ditunjuk Jadi CEO Baru

Penurunan rugi bersih GOTO terutama disebabkan oleh turunnya biaya dan beban GOTO sebesar 20,60 persen menjadi Rp7,37 triliun, dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,29 triliun.

Biaya dan beban ini mencakup beban pokok pendapatan senilai Rp1,35 triliun, beban umum dan administrasi Rp2,29 triliun, beban penjualan dan pemasaran Rp1,62 triliun, beban pengembangan produk Rp932 miliar, beban penyusutan dan amortisasi Rp706,14 miliar, dan beban operasional dan pendukung sebesar Rp463,6 miliar.

Huda juga berharap agar pertumbuhan GOTO makin terakselerasi, Patrick perlu memiliki wakil yang juga kuat dan mengerti di bidang ekonomi digital.

Baca Juga Sosok Patrick Walujo Bos Baru GOTO yang Gantikan Andre Soelistyo

Sebelumnya, Patrick Sugito Walujo ditunjuk menjadi CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menggantikan posisi Andre Soelistyo.

Andre Soelisyo selanjutnya menggantikan posisi Patrick Walujo sebagai Komisaris dan Deputi Chairman GOTO yang baru digenggam 3 bulan oleh bos Northstar Group tersebut.

Pergantian direksi itu diumumkan hari ini, Kamis (8/6/2023), sebagai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST & RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 30 Juni mendatang. Perseroan mengusulkan sembilan agenda RUPST dan dua agenda RUPSLB, salah satunya terkait dengan perubahan dewan direksi dan komisaris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News