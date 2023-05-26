Daftar Harga HP Samsung Terbaru Mei 2023 Semua Seri

Bisnis.com, SOLO - Cek harga terbaru Samsung Mei 2023 berikut ini sebelum kamu membeli salah satunya.
Samsung masih menjadi salah satu ponsel pintar yang banyak digunakan oleh masyarakat tanah air. Salah satu kelebihan ponsel buatan Korea Selatan ini adalah daya tahan baterai dan kameranya.
Ya, meski kamu hanya membeli HP Samsung yang murah, kamu sudah akan mendapatkan kepuasan dari kamera dan ketahanan baterainya.
Pada bulan Mei tahun 2023 ini, ponsel terbaru buatan Samsung diberi nama Samsung Galaxy A24 yang resmi dipasarkan pada 8 Mei lalu.
Ponsel tersebut menambah pilihan di jajaran serie A Samsung. Dijual dengan harga Rp3 jutaan, Samsung Galaxy A24 telah dibekali dengan spesifikasi yang memukau.
Layarnya seluas 6.5 inci dengan teknogi Super AMOLED. Sayangnya, refresh ratenya hanya 80 Hz saja. Ponsel ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G99 yang memang banyak digunakan pada ponsel kelas menengah.
Pada sektor kamera, perusahaan telah membekali ponsel ini dengan tiga kamera belakang dengan resolusi 50 MP + 5MP + 2 MP. Sementara pada kamera depan, Samsung Galaxy A24 ini mengandalkan resolusi 13 MP-nya.
Baterinya memang cuma 5.000 mAh, namun kamu tak bisa menganggap remeh kualitas baterai Samsung.
Harga HP Samsung terbaru:
Samsung Serie A
Galaxy A03 (3/32GB): Rp 1.399.000
Galaxy A03 (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A04e (3/32GB): Rp 1.299.000
Galaxy A04 (3/32GB): Rp 1.499.000
Galaxy A04 (4/64GB): Rp 1.799.000
Galaxy A04s (4/64GB): Rp 2.099.000
Galaxy A13 (4/64GB): Rp 2.199.000
Galaxy A13 (4/128GB): Rp 2.499.000
Galaxy A13 (6/128GB): Rp 2.699.000
Galaxy A14 5G (6/128GB): Rp 2.899.000
Galaxy A23 (6/128GB): Rp 3.299.000
Galaxy A24: Rp3 jutaan
Galaxy A23 5G (6/128GB): Rp 3.999.000
Galaxy A33 5G (6/128GB): Rp 4.499.000
Galaxy A33 5G (8/128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A33 5G (8/256GB): Rp 5.299.000
Galaxy A53 5G (8/128GB): Rp 5.799.000
Galaxy A53 5G (8/256GB): Rp 6.299.000
Galaxy A73 5G (8/256GB): Rp 7.799.000
Samsung Serie M
Galaxy M53 5G (8/256 GB): Rp 6.299.000
Galaxy M33 5G (6 /128 GB): Rp 3.999.000
Galaxy M23 5G (6/128 GB): Rp 3.699.000
Galaxy M32 (6/128 GB): Rp 2.999.000
Serie Z
Galaxy Z Fold4 (12/256 GB): Rp24.999.000
Galaxy Z Fold4 (12/512 GB): Rp26.999.000
Galaxy Z Fold4 (12 GB/1 TB): Rp30.999.000
Galaxy Z Flip4 (8/256 GB): Rp14.999.000
Galaxy Z Flip4 (8/512 GB): Rp16.999.000
Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: (8/256 GB) Rp15.499.000
Galaxy Z Fold3 5G (12/256 GB): Rp24.999.000
Galaxy Z Fold3 5G (12/512 GB): Rp26.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (8/128 GB): Rp11.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (8/256 GB): Rp12.999.000
Serie S
Galaxy S22 Ultra (Online Exclusive) (12/256 GB): Rp 18.999.000
Galaxy S22+ (Online Exclusive) (8/256 GB): Rp15.999.000
Galaxy S22+ (8/128 GB): Rp14.000.000
Galaxy S22+ (8/256 GB): Rp15.999.000
Galaxy S22 (8/256 GB): Rp12.999.000
Galaxy S22 Ultra (18/128 GB): Rp17.999.000
Galaxy S22 Ultra (12/256 GB): Rp18.999.000
Galaxy S22 Ultra (12/512 GB): Rp20.999.000
Galaxy S21 FE 5G (8/128 GB): Rp81.999.000
Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB): Rp9.999.000
Galaxy S23 Ultra (Online Eksklusif): Rp 21.999.000
Galaxy S23 Plus (Online Eksklusif): Rp 17.999.000
Galaxy S23 Rp: 13.999.000.
Itulah daftar harga HP Samsung terbaru Mei 2023.
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