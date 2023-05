Cara Mematikan Centang Biru di WA di iOS dan Android

Bisnis.com, JAKARTA - Tanda centang biru di Whatsapp menunjukkan bahwa pesan kamu sudah dibaca. Namun, sebagian orang terkadang menonaktifkan centang biru Whatsapp. Salah satu alasan adalah agar orang yang mengirim pesan tidak mengetahui jika pesannya sudah dibaca. Bisa juga karena tidak bisa membalas pesan dengan cepat dan masih banyak alasan lainnya. Untuk itu kamu perlu mengetahui cara mematikan centang biru di wa.

Sementara cara menonaktifkan centang biru di whatsapp relative mudah tanpa perlu instal aplikasi tambahan. Karena, whatsapp menyediakan fitur untuk menonaktifkan atau mengaktifkan centang biru di whatsapp.

Cara Mematikan Centang Biru di WA untuk iOS dan Android:

1. Cara Mematikan Centang Biru di WA iOS

Buka aplikasi whatsapp di iPhone.

Klik ikon titik tiga vertikal di bagian kanan atas.

Pilih menu pengaturan (settings).

Pilih menu akun (account).

Klik opsi privasi (privacy) di iOS.

Geser ke bagian bawah hingga menemukan keterangan laporan dibaca.

Klik ikon laporan dibaca dari biru menjadi abu-abu untuk mematikan centang biru.

Baca Juga : Hore, Akun WhatsApp Kini Bisa Diakses di 4 Ponsel Sekaligus

2. Cara Mematikan Centang Biru di WA Android

Buka aplikasi whatsapp di android kamu.

Klik ikon titik tiga vertikal di bagian kanan atas.

Pilih menu pengaturan.

Pilih menu akun.

Klik opsi privasi.

Scroll kebawah hingga menemukan keterangan laporan dibaca.

Scroll ikon laporan dibaca dari biru menjadi abu-abu untuk mematikan centang biru.

3. Cara Mengubah Opsi Last Seen

Last seen merupakan fitur untuk memberitahu kontak kapan terakhir kali pengguna menggunakan whatsapp, termasuk sedang online. Kamu bisa mematikan fitur ini untuk terlihat tidak offline. Cara menonaktifkannya adalah dengan menyentuh ikon titik tiga di sudut kanan atas, pilih settings dan akun, lalu klik privasi. Pada menu Who Can See My Personal Info, klik Last Seen dan pilih Nobody. Opsi tersebut untuk semua orang, pada kontak yang disimpan atau tidak.

4. Buat Status

Selain menyembunyikannya, kamu juga bisa membuat status yang menyatakan untuk tidak diganggu selama dalam jangka waktu tertentu. Caranya buka menu ikon titik tiga – settings - nama profil whatsapp – about. Setelah itu klik ikon pensil, dan tuliskan status untuk memberitahu orang lain jika akun tersebut akan offline dalam jangka waktu tertentu. Terakhir jangan lupa klik save.

5. Matikan Background Data

Whatsapp bekerja di background dan kamu terus menerima pesan. Kamu bisa mematikan background data untuk menghindari ini, tetapi kamu perlu ingat car aini hanya berlaku untuk android. Cara untuk menonaktifkannya adalah dengan membuat settings, berikutnya buka opsi data dan pilih nonaktifkan background data.

Itulah beberapa cara mematikan centang biru di WA yang perlu kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News