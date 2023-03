Pendapatan Viu Tembus US$206 Juta, Naik 45 Persen pada 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Viu, layanan video over-the-top (OTT) asal Hong Kong, berhasil meningkatkan jumlah pengguna aktif dan pelanggan berbayar sejalan dengan pendapatan yang naik 45 persen menjadi US$206 juta sepanjang 2022.

CEO Viu dan Managing Director PCCW Media Group Janice Lee mengatakan pengguna aktif bulanan (monthly active user/MAU) tumbuh sebesar 13 persen YoY menjadi 66,4 juta dan pelanggan berbayar tumbuh lebih dari 45 persen untuk periode yang sama menjadi 12,2 juta.

"Viu tetap berada di posisi teratas dalam kategori MAU selama 12 kuartal berturut-turut dan peringkat kedua dalam pelanggan berbayar serta menit streaming di seluruh wilayah Asia Tenggara," ujar Janice dalam keterangan resmi, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga : Perkuat Posisi di Asean hingga Afrika Selatan, Viu Catat Pertumbuhan Bisnis

Pendapatan Viu juga tumbuh sebesar 45 persen YoY menjadi US$206 juta pada 2022. Diluncurkan pada 2015, Viu adalah salah satu OTT paling awal di kawasan Asia Tenggara dengan model pendapatan ganda, langganan premium dan periklanan digital.

Janice menjelaskan Viu selalu berupaya untuk konsisten dalam mendorong layanan D2C dan memperluas distribusi melalui kemitraan dengan operator telekomunikasi, mitra digital, merek, dan biro iklan di tingkat lokal dan regional.

"Kami melihat pertumbuhan pendapatan Subscription Video on Demand [SVoD] dan Audio video on Demand [AVod] yang solid pada platform ini," ujarnya.

Baca Juga : Biaya Langganan Netflix Dipotong Namun Akun Sharing Dihilangkan

Pada tahun ini pun, Viu akan terus fokus untuk menghadirkan rangkaian penawaran konten yang hebat kepada audiens kami, dengan sebagian besar pasar kembali ke masa pra-pandemi.

Terlebih dengan pertumbuhan yang baik pada MAU maupun pelanggan berbayar, strategi Viu adalah menghadirkan konten yang hebat dan lebih banyak pengalaman tatap muka kepada para penggemar sambil memanfaatkan pertumbuhan yang kuat dalam langganan premium dan pasar iklan digital di seluruh wilayah.

"Selain itu kami juga bersiap untuk lebih terhubung dan engage dengan pengguna kami di luar layar mereka dengan mendekatkan para bintang kepada penggemar di berbagai pasar melalui serangkaian pengalaman dan acara live," jelasnya.

Baca Juga : Lebih Murah! Ini Daftar Biaya Langganan Netflix Terbaru 2023

Pada 2022, Viu menyajikan sejumlah drama unggulan seperti Again My Life dengan Lee Joon-gi, Law Café yang dibintangi Lee Seung Gi, dan fenomena global, Viu Original Reborn Rich. Viu Original yang dibintangi Song Joong-ki ini juga didistribusikan secara global ke lebih dari 170 negara.

Acara lainnya termasuk roadshow Viu dengan para pemeran Viu Original Pretty Little Liars (S2) Indonesia dan watchparty untuk pemutaran perdana Viu Original Again My Life di Singapura. Ini adalah bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan Viu pada tahun lalu sesuai permintaan konsumen akan acara dan pengalaman langsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Viu streaming