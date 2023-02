Mobile World Congress 2023, Indosat dan Huawei Teken MoU Komersialisasi SRv6 Skala Besar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BARCELONA – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Huawei sepakat melakukan penelitian dan verifikasi, serta promosi komersialisasi Segment Routing pada IPv6 (SRv6) berskala besar dalam rangka mempercepat transformasi ke arsitektur jaringan otomatis dan cerdas.

Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di sela-sela ajang Mobile World Congress (MWC) 2023, Senin (27/2/2023) sore waktu setempat.

MoU tersebut ditandatangani oleh Chief Technology Officer IOH Desmond Cheung dan Director of Huawei Indonesia IOH Account Daniel Wu; disaksikan langsung oleh President Director and CEO IOH Vikram Sinha, President of Huawei's Network Marketing and Solution Sales Department Gary Lu, President of Hutchison Global Key Account Dept. Linda Cui, dan CEO of Huawei Indonesia Tech Investment Long.

Proyek jaringan transport 5G-ready berbasis SRv6 yang tercatat sebagai yang pertama di Asia Tenggara tersebut sesungguhnya telah diinisiasi oleh IOH dan Huawei sejak November 2020. Melalui kesepakatan baru ini, proyek tersebut akan dikembangkan lebih jauh, termasuk komersialisasi dalam skala yang lebih besar.

President Director and CEO IOH Vikram Sinha dalam sambutannya mengakui Huawei adalah mitra paling strategis bagi IOH dalam mempercepat transformasi ke arsitektur jaringan otomatis dan cerdas di Indonesia.

Indonesia, sambungnya, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Sebagai penyedia solusi TIK, Huawei diyakini menjadi mitra yang tepat bagi IOH untuk memberdayakan potensi Indonesia.

“Oleh karena itu, kerja sama tersebut sangat penting bagi IOH karena IOH tidak mungkin dapat berjalan sendiri untuk mewujudkan target tersebut,” kata Vikram.

Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan kesepakatan kerja sama antara IOH dan Huawei tersebut akan mendorong perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Melalui kerja sama ini, kedua pihak menjamin ketersediaan layanan jaringan berkualitas lebih tinggi dengan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui konvergensi jaringan IP, konvergensi arsitektur jaringan, dan pengoptimalan arsitektur jaringan.

“Ini juga akan membantu IOH memelopori transformasi digital cerdas dan menetapkan tolok ukur untuk ekonomi digital global,” ujar Desmond.

Sementara itu, President of Huawei's Network Marketing and Solution Sales Department Gary Lu menekankan bahwa pemimpin teknologi global itu akan terus berinovasi dan mendorong batas. Dengan teknologi terdepan dalam transportasi konvergensi IP cerdas dan pengalaman luas dalam komersialisasi, Huawei akan membantu IOH membuat terobosan dalam aplikasi SRv6 dan memberikan layanan komunikasi yang lebih beragam bagi pengguna lokal.

Pengembangan berbasis informasi mengarah pada pertumbuhan eksplosif aplikasi Internet di seluruh dunia. Dengan meningkatnya skala jaringan dan munculnya era cloud, semakin banyak layanan jaringan yang muncul. Pada gilirannya, layanan ini memberlakukan lebih banyak persyaratan pada jaringan.

“SRv6, sebagai protokol transport IP generasi berikutnya, terikat untuk memimpin pengembangan industri. Huawei berharap dapat bekerja sama dengan mitra industri dan memanfaatkan keunggulannya dalam inovasi teknologi SRv6 dan pengalaman penerapan SRv6 untuk memberdayakan berbagai industri dan memfasilitasi pengembangan ekonomi digital.

“Huawei siap mendukung IOH mengejar tujuannya untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital bangsa,” kata Gary.

