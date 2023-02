Heboh Fitur Baru Instagram, Sekarang Screenshot Story Muncul Notifikasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Fitur baru Instagram menjadi bahan perbincangan netizen setelah disebut bisa memperlihatkan aktivitas followers.

Apabila sebelumnya Story Instagram hanya bisa memperlihatkan berapa banyak dan siapa yang melihat, kini muncul notifikasi baru.

Hal ini diungkap oleh akun Instagram @DesignersHalo di akun Twitternya pada Senin (13/2/2023). Ia mengunggah tangkapan layar Instagram Storynya yang kini sudah dilengkapi keterangan.

Sebagai contoh, salah dua pengikut akun @DesignersHalo di Instagram mendapat label "Super fans" karena menghabiskan waktu yang lama untuk melihat unggahannya.

Sedangkan pengikut lain mendapat label "Spent 2 min", "Only tap", hingga "Tap and exit". Yang membuat heboh yakni adanya keterangan "Tap and screenshot".

Sehingga bisa dikatakan, seseorang yang melakukan tangkapan layar atau screenshot terhadap unggahan Instagram Story seseorang akan terlihat.

Akun Twitter lain bernama @castramakara turut memberikan informasi mengenai fitur baru Instagram yang lain.

Karena menggunakan Instagram Beta, terdapat fitur pencarian di dalam jumlah penonton Instagram Storynya. Sehingga nantinya bisa memudahkan mencari pengguna yang telah melihat Story kita.

"Kaget juga kemaren pas baru pos story, tiba-tiba muncul pencarian tapi punyaku ga ada keterangan screenshot," tulisnya memjawab akun @DesignersHalo.

Ia pun menerangkan bahwa para pengguna Instagram Beta bisa mendapat fitur baru yang sedang disiapkan oleh Instagram.

Meskipun kadang fitur tersebut tidak bisa dipakai. Untuk informasi, Instagram Beta memang diperuntukkan untuk mencoba fitur sebelum akhirnya dirilis secara resmi kepada pengguna.

Hingga berita ini diumumkan, Bisnis masih mencoba menghubungi akun @DesignersHalo untuk meminta keterangan mengenai fitur Instagram yang dimiliknya.

Instagram optimized for kepo pic.twitter.com/PgbjdfkbQX — Halo Designers - Kisah UI UX (@DesignersHalo) February 13, 2023

Kebijakan Instagram

Sebelumnya, Instagram pernah melakukan uji coba mengeluarkan notifikasi untuk melakukan screenshot. Sayangnya hal itu ditolak mentah-mentah oleh para pengguna karena dinilai menyalahi privasi.

Apabila kita ingin melakukan screenshot terhadap Instagram Story seseorang, untuk saat ini tidak akan muncul pemberitahuan. Hal yang sama juga terjadi apabila seseorang mencoba untuk mengambil tangkapan layar pada postingan Reels dan feed.

Untuk kebenaran munculnya notifikasi screenshot terhadap Instagram Story seseorang, Bisnis masih mencoba menelusuri kebenarannya.

